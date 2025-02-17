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علوم الدار

"إسلامية الشارقة" تفتتح 3 مساجد في الشارقة وكلباء

أرشيفية
17 فبراير 2025 13:15

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة مسجد "حسن الخاتمة" بمدينة الشارقة، ومسجدي "البراء بن أوس" و"ذات النطاقين" بمدينة كلباء، وتتسع المساجد الثلاثة لما يزيد عن 1600 مصل من الرجال والنساء.

يأتي ذلك ضمن جهود الدائرة استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك، واستجابة لحاجة القاطنين لتيسير إقامتهم للشعائر والعبادات بكل يسر وطمأنينة.

وتم تشييد مسجد "حسن الخاتمة" بمنطقة براشي في مدينة الشارقة وفق الطراز المعماري الإسلامي الحديث، على نفقة أحد المحسنين، على مساحة أرض تبلغ 4072 مترا مربعا ، وتضم المصلى ومرافقه الخدمية، ويتسع لـ 400 مصل منها 80 لمصلى النساء.

وفي مدينة كلباء، تم  تشييد مسجد "البراء بن أوس" بمنطقة الساف، وفق الطراز المعماري الإسلامي، على نفقة أحد المحسنين، على مساحة تبلغ 2601 متر مربع تضم المصلى والمرافق الخدمية، ويتسع المصلى لـ 850 مصليا منها 100 للنساء.

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وتم تشييد مسجد "ذات النطاقين" بمنطقة الغيل في كلباء، وفق الطراز الإسلامي الممزوج بالطابع الفاطمي على نفقة أحد المحسنين، على مساحة أرض إجمالية تبلغ 1747 متر مربع تضم المصلى والمرافق الخدمية، ويتسع المصلى لـ 350 مصليا منها 50 لمصلى للنساء.

وقال عبدالله خليفة يعروف السبوسي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، إن  افتتاح المساجد الثلاثة يأتي ضمن جهود الدائرة لافتتاح 20 مسجداً في مختلف ضواحي ومدن الإمارة مع بداية دخول شهر رمضان الفضيل، ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، في تشييد المساجد وتوزيعها بشكل متوازن على كافة المناطق والضواحي والمدن، بما يضمن سهولة وصول السكان والزوار إليها لتلبية احتياجاتهم وتوفير بيئة روحانية وإيمانية لهم.

وأشاد بجهود أهل الخير والإحسان في الإمارة وما يقدمونه من أجل تشييد المساجد ورعايتها، داعياً المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموا، كما أشاد بجهود الدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية في  الإمارة، وتذليلها كافة العقبات، مؤكدا الأثر الطيب لهذا التعاون في تسريع وتيرة إجراءات بناء المساجد.

 

المصدر: وام
الشارقة
مساجد
كلباء
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