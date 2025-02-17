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علوم الدار

تواصل فعاليات مهرجان دار الزين في العين

تواصل فعاليات مهرجان دار الزين في العين
17 فبراير 2025 13:39

يواصل مهرجان دار الزين "داز" 2025 فعالياته في حديقة الجاهلي بالعين، إذ يشكل الوجهة المثالية للاحتفال بروائع الطبيعة، مع برنامجه الحافل بالأنشطة العائلية والألعاب والمأكولات المحلية والعالمية. 

ويوفّر المهرجان للزوار محطةً مناسبةً لقضاء وقت مميّز في مدينة العين عاصمة السياحة الخليجية 2025، وذلك من خلال استكشاف عالم فريد من المغامرات والترفيه وتجارب التذوق والكثير من الفعاليات. 

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ويتضمن المهرجان حديقة المغامرات ومسار تحدّي العقبات، بجانب ورشة عمل كرة القدم ومسابقات حيث يحظى عشاق كرة القدم بتجربة مميّزة لصقل مهاراتهم الكروية من خلال جلسة تدريب حصريّة مع نجم اليوتيوب الشهير SV2 ، فضلاً عن الاستعراضات الرياضية، والتحديات، والمنافسات المليئة بالإثارة والحماس، بما فيها بطولات الـ 5 لاعبين، وغيرها من الأنشطة المميزة.

 ويتضمن المهرجان حديقة الألعاب المطاطية والعروض الحية، وفي منطقة الفنون والحرف اليدوية تعقد ورش عمل فنية، فضلا عن أماكن للمأكولات والنكهات المحلية والعالمية. 

المصدر: وام
العين
دار الزين
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