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علوم الدار

رئيس الدولة والرئيس الأوكراني يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

رئيس الدولة والرئيس الأوكراني يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين
17 فبراير 2025 14:35

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم..فخامة فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

ورحب سموه - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - بفخامة الرئيس الأوكراني والوفد المرافق في دولة الإمارات معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في دفع مسار علاقات البلدين إلى الأمام على مختلف المستويات متمنياً لبلده وشعبه الاستقرار والازدهار.

وبحث سموه والرئيس الأوكراني مختلف جوانب العلاقات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بجانب الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها من المجالات التي تخدم الأولويات التنموية للبلدين..مؤكداً سموه في هذا السياق أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً ببناء شراكات فاعلة مع دول العالم الصديقة في مختلف القطاعات بما يحقق التنمية المشتركة للجميع.

كما شدد سموه على نهج دولة الإمارات الداعم للحلول السلمية للأزمات لمصلحة السلام والاستقرار في المنطقة والعالم من منطلق إيمانها بأن التنمية لا تتحقق إلا في ظل الاستقرار..مؤكداً سموه حرص الإمارات على دعم كل ما من شأنه إيجاد تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية ومواصلة العمل على تخفيف التداعيات الإنسانية لها.

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وشكر صاحب السمو رئيس الدولة فخامة فلوديمير زيلينسكي لتعاون الحكومة الأوكرانية في إنجاح جهود الوساطة الإماراتية بشأن تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية..مؤكداً أنه يجسد الثقة في جهود الإمارات في تخفيف آثار الأزمة خاصة على المستوى الإنساني.

من جانبه أكد فخامة فلوديمير زيلينسكي حرصه على تنمية مجالات التعاون بين دولة الإمارات وأوكرانيا في ظل الفرص العديدة المتوفرة في مختلف القطاعات.. كما أعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة للجهود الدبلوماسية الإماراتية المتواصلة في تبادل الأسرى والاهتمام الذي أبدته دولة الإمارات للجوانب الإنسانية للأزمة.

وأقام صاحب السمو رئيس الدولة مأدبة غداء تكريماً للرئيس الأوكراني والوفد المرافق.

حضر اللقاء كل من.. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمني الوطني وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي فيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة وعدد من كبار المسؤولين والوفد المرافق للرئيس الأوكراني.

المصدر: وام
رئيس الدولة
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
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