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علوم الدار

"صحة دبي" تستحدث بروتوكولات نوعية لخدمة وإسعاد المتعاملين

"صحة دبي"
17 فبراير 2025 14:58

أطلقت هيئة الصحة بدبي حزمة من المعايير والبروتوكولات النوعية على مستوى المنطقة بهدف تطوير وتحسين رحلة المتعامل/المريض في القطاع الصحي على مستوى الإمارة، وذلك بوصفه المحور الأساسي لعمليات تطوير الخدمات الصحية بما يساهم في تعزيز ثقة المجتمع في هذه الخدمات ويعزز من مشاركة أفراد المجتمع في تطوير الخدمات.

وقال عوض صغيّر الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي ، في تصريح اليوم بمناسبة "شهر الإمارات للابتكار" ، إن دولة الإمارات تنتهج مفهوماً جديداً للابتكار، حين خصصت شهر الإمارات للابتكار، ليكون حدثاً سنوياً استثنائياً، يعزز مكانة الدولة وتوجهاتها في مجال الابتكار، الذي يُعد أحد أهم المجالات على صعيد التنافسية العالمية.

 

وأكد  أن الابتكار هو سمة العمل وأسلوب الحياة في الإمارات، وفي دبي على وجه التحديد، حيث تمضي هيئة الصحة بدبي بكل ما تمتلكه من أدوات ومقومات وأفكار مبتكرة، إلى استدامة الصحة، ونحو مستقبل أفضل.

 

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وأشار الكتبي إلى التزام هيئة الصحة بدبي بتقديم تجربة متميزة وخدمات عالية الجودة، لكافة المتعاملين، بما يلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم، ويفوق توقعاتهم، ويحقق رضاهم وسعادتهم.

 

في السياق ذاته أعدت الهيئة أجندة خاصة للمشاركة في فعاليات شهر الإمارات للابتكار، ابتداءً من يوم اليوم وحتى 26 من فبراير الجاري حيث تضمنت زيارات ميدانية لكبار مسؤولي الهيئة، لعدد من مراكز الابتكار المتميزة في دبي، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات، إضافة إلى تنظيم جلسات حوارية متخصصة، وجلسة عصف ذهني حول "الذكاء الاصطناعي واستخداماته"، تجمع متخصصين من هيئة الصحة بدبي واستشاريين في هذا المجال.

كما تشمل الأجندة، تنظيم دورات تدريبية على منصة "أفكار"، تهدف إلى تمكين المستخدمين من توظيف المنصة بفعالية، لتعزيز قدراتهم على التفكير الابتكاري، ودعم إسهاماتهم في تطوير الحلول المبتكرة ، ومحاضرة بعنوان "الذكاء الاصطناعي وأثره على الابتكار"، المتوقع أن يحضرها 1000 مشارك من الجهات الحكومية، وغيرها من الفعاليات.

المصدر: وام
صحة دبي
مركز خدمة المتعاملين
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