مشاركة قياسية للصناعات الدفاعية التشيكية في "آيدكس 2025"

قال فيليم هانوس، ممثل قطاع الصناعات الدفاعية التشيكية، إن التشيك تمتلك أكثر من 30 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية، وتشارك في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025" بوفد يضم 22 شركة، إضافة إلى مجموعات صناعية كبرى مثل CSG Group، بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوسيع نطاق التعاون مع الأسواق الدولية، لاسيما دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد على هامش مشاركته في "آيدكس 2025"، أن الشركات التشيكية تسعى إلى تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا مع شركائها الدوليين، مشيرًا إلى الاجتماعات والمشاورات التي عُقدت مع جهات إماراتية بارزة، مثل شركة "كالدس" الإماراتية و"توازن"، لتعزيز التعاون في مجالات الأنظمة البرية، الأمن السيبراني، وتقنيات الدفاع المتقدمة.

وأوضح أن القطاع الدفاعي التشيكي لا يقتصر على توريد المنتجات، بل يركز على نقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك، وهو ما يمثل توجهاً عالمياً حديثاً في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن بلاده تنظم بعثات تجارية متبادلة لدعم الشراكة وتوفير منصات للاطلاع على أحدث الابتكارات التشيكية في مجال الدفاع.

وأكد أن "آيدكس 2025" يعد من أكبر الفعاليات الدولية في قطاع الدفاع، حيث يشهد مشاركة قياسية من الشركات التشيكية، ويشكل فرصة لتعزيز التعاون مع دولة الإمارات، التي تمتلك قطاعاً دفاعياً متطوراً وقادراً على استيعاب أحدث التقنيات.