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علوم الدار

رئيس الدولة: بحثت مع الرئيس الأوكراني العمل المشترك لتعزيز علاقاتنا التنموية

رئيس الدولة: بحثت مع الرئيس الأوكراني العمل المشترك لتعزيز علاقاتنا التنموية
17 فبراير 2025 17:16

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة فولوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا، العمل المشترك لتعزيز علاقات البلدين.
وقال سموه، على منصة "إكس": "بحثت مع فخامة فولوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا، خلال لقائنا اليوم في أبوظبي، العمل المشترك لتعزيز علاقاتنا التنموية وشهدنا التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري لمصلحة التنمية المشتركة للبلدين. نهج الإمارات التعاون وبناء جسور التفاهم لتحقيق السلام والتنمية للجميع والعمل من أجل سعادة الإنسان وازدهاره".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
رئيس الدولة
فولوديمير زيلينسكي
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