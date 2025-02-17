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منصور بن زايد يزور «آيدكس 2025» ويطلع على أحدث ما تعرضه الشركات الوطنية والدولية

منصور بن زايد يزور «آيدكس 2025» ويطلع على أحدث ما تعرضه الشركات الوطنية والدولية
17 فبراير 2025 17:42

زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025» الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» خلال الفترة من 17 إلى 21 من شهر فبراير الجاري. 

واطلع سموه، خلال جولة في أجنحة ومنصات عدد من الشركات والجهات الوطنية والدولية، على أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية من تكنولوجيا وأنظمة وآليات متطورة.

وتبادل سموه الأحاديث مع ممثلي الدول والشركات، واستمع إلى شرحٍ بشأن أهم ابتكاراتهم في مجال التصنيع الدفاعي والعسكري وإنتاجهم من الأنظمة التكنولوجية الدفاعية المتطورة. 

وقال سموه: إن مستوى المشاركات في المعرض يجسد أهميته المتزايدة بوصفه منصةً عالمية لعرض أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية ونقل التكنولوجيا وبناء شراكات استراتيجية فاعلة بين الدول والشركات. 

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وأعرب سموه عن شكره وتقديره للمنظمين والشركاء وجميع الجهود التي بذلت في سبيل مواصلة إنجاح المعرض وتطوره في كل دوراته.

يذكر أنه منذ انطلاق الدورة الأولى لـ «آيدكس» عام 1993 يواصل المعرض تحقيق تطور نوعي في الحجم والمشاركة الدولية. وتشهد دورة عام 2025 من معرضي «آيدكس ونافدكس» زيادة في عدد الشركات العارضة، ليصل إلى 1565 شركة من 65 دولة، بنمو قدره 16% مقارنة بالدورة الماضية. فيما زادت المساحة الإجمالية للمعرض بنسبة 10% مقارنة بالدورة السابقة، لتصل إلى 181 ألفاً و501 متر مربع. 

كما تشهد الدورة الحالية مشاركة ما يزيد على 731 شركة جديدة، بزيادة نسبتها 82% مقارنة بالدورة الماضية، ومشاركة 41 جناحاً وطنياً. بينما بلغ عدد الشركات الوطنية المشاركة 213 شركة بنسبة 16% من إجمالي الشركات العارضة، فيما تبلغ نسبة الشركات الدولية 84%. 

المصدر: وام
منصور بن زايد
آيدكس
معرض آيدكس
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