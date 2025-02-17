محمد بن راشد يزور معرض «جلفود 2025» مع انطلاق النسخة الأكبر في تاريخه

زار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم، معرض جلفود 2025، الحدث الأكبر عالمياً في قطاع الأغذية والمشروبات، وذلك مع انطلاق نسخته الثلاثين التي تأتي تحت عنوان «المرحلة القادمة في مجال الأغذية»، وتُعقد أعمالها في مركز دبي التجاري العالمي، حتى يوم الجمعة 21 فبراير، بمشاركة ما يزيد على 4595 جهة عارضة من 106 دول.

وأثنى سموّه خلال الزيارة على تطور المعرض مع انعقاد النسخة الأكبر في تاريخه، مستقطباً أكبر الأسماء العالمية لعرض أكثر من مليون مُنتَج تحت سقف واحد في دبي، مؤكداً سموّه قيمة الحدث كمنصة لبناء الشراكات وعقد الصفقات، ضمن أحد أهم القطاعات المرتبطة ببقاء الإنسان، ومنوهاً سموّه بمواكبة الحدث لحرص دولة الإمارات على القيام بدور محوري في تحفيز الجهود العالمية وتشجيع الابتكار في سبيل تطوير حلول تخدم قطاع الأغذية الذي يشكل ركيزة رئيسية للأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ستظل الإمارات الوجهة التي يقصدها العالم لبناء الشراكات وتبادل المعارف لتلبية احتياجات الحاضر والإعداد لمستقبل يحمل الخير للبشرية.. ودبي تواصل دورها كمنصة يجتمع فيها أصحاب الأفكار المُلهِمة لعرض الحلول للتحديات العالمية الراهنة وابتكارات تخدم الإنسان وتعزز من نوعية حياته».

وأضاف سموّه: «قطاع المعارض رافد رئيس لاقتصاد دبي ومستهدفات أجندتها الاقتصادية حتى العام 2033... هدفنا مضاعفة تجارتنا الخارجية، وإضافة ممرات تجارية مع 400 مدينة جديدة حول العالم.. المعارض الكبرى المُقامة في دبي فرصة نموذجية لتبادل الرؤى واكتشاف الفرص وبناء الشراكات مع القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم».

وحرص صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال الزيارة، التي رافقه فيها سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على تفقّد جانب من المعرض الضخم المقام على مساحة تناهز مليون قدم مربع، ضمن 24 قاعة في مركز دبي التجاري العالمي، والاطلاع على عدد من منصات الشركات الوطنية انطلاقاً من تقدير سموّه لدورها في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

شملت الجولة في المعرض عدداً من الشركات والمؤسسات الإماراتية والخليجية المشاركة، حيث توقف سموّه عند منصة شركة «فرزانة» واستمع سموه إلى شرح حول ما تطرحه الشركة الرائدة في مجال توزيع السلع الغذائية، ويعود تاريخ تأسيسها إلى العام 1966، من منتجات خلال المعرض وكذلك نشاط الشركة على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة.

كما زار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منصة شركة MGM حيث تابع سموّه شرحاً حول نشاط الشركة المتخصصة في مجال المنتجات الغذائية من خلال امتلاكها لمرافق تصنيع تضم ستة خطوط إنتاج للحوم والمأكولات البحرية والأعشاب والتوابل وغيرها من المنتجات.

حضر الجولة إلى جانب سموّه كلٌ من: معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي، ومروان بن غليطة، المدير العام لبلدية دبي بالإنابة.

يُذكر أن معرض جلفود يستقطب هذا العام، حضورًا ضخمًا ضمن 24 قاعة عرض يتمثل في مشاركة 4,595 جهة عارضة من مختلف أنحاء العالم، من الشركات المتخصصة في مجال تصنيع الأغذية والمشروبات، وذلك في إطار تعزيز الروابط التجارية في هذه الصناعة وما تشهده من تقدم مستمر نحو مستوياتٍ جديدة، حيث تركز النسخة الحالية من الحدث العالمي على الربط التجاري بين القارات والمناطق مثل أفريقيا، وأميركا اللاتينية، ومنطقة الشرق الأوسط.