رئيس الدولة يزور معرض «آيدكس 2025»

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، فعاليات الدورة الـ 17 من معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025» والتي تعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وقام صاحب السمو رئيس الدولة بجولة في المعرض، شملت أجنحة ومنصات عدد من الشركات الوطنية والدولية المشاركة، اطلع خلالها على ما تقدمه من أنظمة وحلول تكنولوجية مبتكرة في مجال الصناعات الدفاعية.

وتبادل سموه الأحاديث مع القائمين عليها حول التطورات الحديثة في مجال الدفاع.

ورحب سموه، خلال الجولة، بضيوف الدولة المشاركين في «آيدكس 2025»، مؤكداً أن المعرض يكتسب زخماً إضافياً في كل دورة بما يمثله من منصة دولية مهمة للشركات والجهات الدفاعية المتخصصة من مختلف دول العالم لعرض ابتكاراتها.

وأضاف سموه أن الصناعات الدفاعية الإماراتية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ضمن الرؤية التنموية الشاملة للدولة ونهجها في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.

وعبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره للقائمين على تنظيم المعرض وما يبذلونه من جهد أسهم في تعزيز المكانة الدولية له ضمن معارض الدفاع المتخصصة على المستوى العالمي.

رافق سموه، خلال جولته في المعرض، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعدد من المسؤولين.