مذكرة تفاهم لتعزيز البنية التحتية الرقمية في الرعاية الصحية

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة دِل تكنولوجيز عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرقمية للمؤسسة من خلال تزويدها بأحدث التقنيات المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بما يسهم في إحداث تغيير جذري في منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

ووقع المذكرة كل من مباركة إبراهيم، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي، والمدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وليد يحيى، مدير عام شركة دِل تكنولوجيز في منطقة الخليج.

وتتعاون «الإمارات الصحية» ودِل بموجب هذه المذكرة في العديد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك تنظيم ورش عمل لمشاركة أفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز مبادرات الذكاء الاصطناعي في المؤسسة، وتطوير الخبرات الفنية، من خلال جلسات تدريب وبرامج دعم متخصصة، إلى جانب توفير إمكانية الحصول على الخدمات الاستشارية من الخبراء.