«التربية» تعتمد البرمجة الزمنية لامتحانات نهاية الفصل الثاني

دينا جوني (أبوظبي)

اعتمدت وزارة التربية والتعليم البرمجة الزمنية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2024-2025. وتنطلق الامتحانات في 10 مارس وتستمر لغاية 19 مارس، وتستهدف الطلبة من الثالث إلى الثاني عشر، باستثناء الحلقة الثانية من صفوف الخامس إلى الثامن.

ووفقاً للبرمجة الزمنية، تعقد المدارس الاختبار التجريبي خلال الفترة من 3 لغاية 7 مارس المقبل، وفي الفترة ذاتها يقدم الطلبة امتحانات مواد الفئة «ب». وتبدأ إجازة الربيع للطلبة من 24 مارس لغاية 13 أبريل 2025، وإجازة الربيع للهيئات الإدارية والتدريسية من 31 مارس لغاية 13 أبريل 2025. وتُعقد الامتحانات وفق معايير تقييم تركز على مهارات التفكير النقدي والفهم، مع تقليل الاعتماد على الحفظ لتعزيز جودة التعليم.

وتطبّق الوزارة التعليم القائم على المشاريع، بدلاً من امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي الجاري لطلبة الحلقة الثانية، والتي تشمل الصفوف من الخامس إلى الثامن، بمشاريع تعليمية تتطلب تنفيذ أبحاث وتطبيقات عملية في المواد الأساسية، ويشمل النظام الجديد أربع مواد رئيسية هي اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، العلوم، والرياضيات، حيث سيُطلب من الطلبة تقديم مشاريع تعتمد على البحث والاستقصاء والتطبيق العملي، بدلاً من الامتحانات التقليدية. وستظل مادتا التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية خاضعتين لنظام الامتحانات الكتابية، لضمان تحقيق مخرجات التعلم المطلوبة في هذه المواد.

المهارات

يساهم المشروع في دعم تعزيز التقييمات المدرسية كوسيلة لتحسين التعليم والتعلّم، والتركيز على تطبيق المهارات الأدائية، بدلاً من الاختبارات التقليدية. ولفتت الوزارة إلى أنه خلال الفصل الدراسي ستكون هناك جلسات متابعة ومراقبة لتطبيق التقييمات على مستوى المدرسة، وكذلك على مستوى الفرع المدرسي وقطاع التطوير المدرسي، لضمان جودة التنفيذ والتقييم، بالإضافة إلى توظيف أنظمة لمتابعة التقارير للتحقق من الامتثال للمعايير والمواعيد النهائية في تطبيق التقييم والتعلّم المبني على المشاريع.