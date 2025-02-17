الثلاثاء 18 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التربية» تعتمد البرمجة الزمنية لامتحانات نهاية الفصل الثاني

طالبتان خلال أداء تجارب مخبرية (أرشيفية)
18 فبراير 2025 01:46

دينا جوني (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحب باستضافة السعودية المباحثات بين الوفدين الروسي والأميركي
مستشفى سلمى لرعاية الأطفال ينجح في علاج رضيعة شخصت بمرض اعوجاج المفاصل الخلقي

اعتمدت وزارة التربية والتعليم البرمجة الزمنية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2024-2025. وتنطلق الامتحانات في 10 مارس وتستمر لغاية 19 مارس، وتستهدف الطلبة من الثالث إلى الثاني عشر، باستثناء الحلقة الثانية من صفوف الخامس إلى الثامن. 
ووفقاً للبرمجة الزمنية، تعقد المدارس الاختبار التجريبي خلال الفترة من 3 لغاية 7 مارس المقبل، وفي الفترة ذاتها يقدم الطلبة امتحانات مواد الفئة «ب». وتبدأ إجازة الربيع للطلبة من 24 مارس لغاية 13 أبريل 2025، وإجازة الربيع للهيئات الإدارية والتدريسية من 31 مارس لغاية 13 أبريل 2025. وتُعقد الامتحانات وفق معايير تقييم تركز على مهارات التفكير النقدي والفهم، مع تقليل الاعتماد على الحفظ لتعزيز جودة التعليم.
وتطبّق الوزارة التعليم القائم على المشاريع، بدلاً من امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي الجاري لطلبة الحلقة الثانية، والتي تشمل الصفوف من الخامس إلى الثامن، بمشاريع تعليمية تتطلب تنفيذ أبحاث وتطبيقات عملية في المواد الأساسية، ويشمل النظام الجديد أربع مواد رئيسية هي اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، العلوم، والرياضيات، حيث سيُطلب من الطلبة تقديم مشاريع تعتمد على البحث والاستقصاء والتطبيق العملي، بدلاً من الامتحانات التقليدية. وستظل مادتا التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية خاضعتين لنظام الامتحانات الكتابية، لضمان تحقيق مخرجات التعلم المطلوبة في هذه المواد. 
المهارات 
يساهم المشروع في دعم تعزيز التقييمات المدرسية كوسيلة لتحسين التعليم والتعلّم، والتركيز على تطبيق المهارات الأدائية، بدلاً من الاختبارات التقليدية. ولفتت الوزارة إلى أنه خلال الفصل الدراسي ستكون هناك جلسات متابعة ومراقبة لتطبيق التقييمات على مستوى المدرسة، وكذلك على مستوى الفرع المدرسي وقطاع التطوير المدرسي، لضمان جودة التنفيذ والتقييم، بالإضافة إلى توظيف أنظمة لمتابعة التقارير للتحقق من الامتثال للمعايير والمواعيد النهائية في تطبيق التقييم والتعلّم المبني على المشاريع.

وزارة التربية والتعليم
الفصل الدراسي الثاني
أبوظبي
الإمارات
آخر الأخبار
إغلاق المدارس جراء حريق في بنسلفانيا
الأخبار العالمية
إغلاق المدارس جراء حريق في بنسلفانيا
اليوم 20:48
النصر يستقبل أهلي صنعاء في ختام مجموعات «أبطال الخليج»
الرياضة
النصر يستقبل أهلي صنعاء في ختام مجموعات «أبطال الخليج»
اليوم 20:39
الإمارات ترحب باستضافة السعودية المباحثات بين الوفدين الروسي والأميركي
علوم الدار
الإمارات ترحب باستضافة السعودية المباحثات بين الوفدين الروسي والأميركي
اليوم 20:35
قضية سينر «على بعد ملايين الكيلومترات» من حالات المنشطات
الرياضة
قضية سينر «على بعد ملايين الكيلومترات» من حالات المنشطات
اليوم 20:00
«صُنّاع الأمل» تعلن تفاصيل حفل الختام وتتويج بطل نسختها الخامسة
الترفيه
«صُنّاع الأمل» تعلن تفاصيل حفل الختام وتتويج بطل نسختها الخامسة
اليوم 19:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©