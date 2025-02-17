مشاركة إماراتية ودولية بالقمة العالمية المجتمعية في موسكو

رأس الخيمة (وام)

تستضيف العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 28 وحتى 31 مايو المقبل القمة المجتمعية العالمية «عالم متعدد الأقطاب من الوحدة الواعية» التي تنظمها جمعية الشعوب الأوراسية «وهي اتحاد الدولي للمنظمات غير الحكومية» بقيادة معالي أندريه بيلينينوف، أمين عام الجمعية بمشاركة إماراتية ودولية. وقال أندريه بيلينينوف في مؤتمر صحفي عقده في رأس الخيمة، إنه من الممكن أن تصبح الأنشطة المشتركة، التي يبذلها المجتمع الدولي لتشكيل شراكة أوراسية كبرى وسيلة مشتركة للتعاون من أجل إنشاء نظام عالمي جديد، يقوم على التعددية القطبية والمساواة في السيادة. كما تهدف القمة إلى تعزيز تشكيل ملامح جديدة للشراكة الدولية باعتبارها وحدة واعية للشعوب.