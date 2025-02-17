الثلاثاء 18 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مشاركة إماراتية ودولية بالقمة العالمية المجتمعية في موسكو

مشاركة إماراتية ودولية بالقمة العالمية المجتمعية في موسكو
18 فبراير 2025 01:46

رأس الخيمة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحب باستضافة السعودية المباحثات بين الوفدين الروسي والأميركي
مستشفى سلمى لرعاية الأطفال ينجح في علاج رضيعة شخصت بمرض اعوجاج المفاصل الخلقي

تستضيف العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 28 وحتى 31 مايو المقبل القمة المجتمعية العالمية «عالم متعدد الأقطاب من الوحدة الواعية» التي تنظمها جمعية الشعوب الأوراسية «وهي اتحاد الدولي للمنظمات غير الحكومية» بقيادة معالي أندريه بيلينينوف، أمين عام الجمعية بمشاركة إماراتية ودولية. وقال أندريه بيلينينوف في مؤتمر صحفي عقده في رأس الخيمة، إنه من الممكن أن تصبح الأنشطة المشتركة، التي يبذلها المجتمع الدولي لتشكيل شراكة أوراسية كبرى وسيلة مشتركة للتعاون من أجل إنشاء نظام عالمي جديد، يقوم على التعددية القطبية والمساواة في السيادة. كما تهدف القمة إلى تعزيز تشكيل ملامح جديدة للشراكة الدولية باعتبارها وحدة واعية للشعوب.

روسيا
موسكو
الإمارات
آخر الأخبار
إغلاق المدارس جراء حريق في بنسلفانيا
الأخبار العالمية
إغلاق المدارس جراء حريق في بنسلفانيا
اليوم 20:48
النصر يستقبل أهلي صنعاء في ختام مجموعات «أبطال الخليج»
الرياضة
النصر يستقبل أهلي صنعاء في ختام مجموعات «أبطال الخليج»
اليوم 20:39
الإمارات ترحب باستضافة السعودية المباحثات بين الوفدين الروسي والأميركي
علوم الدار
الإمارات ترحب باستضافة السعودية المباحثات بين الوفدين الروسي والأميركي
اليوم 20:35
قضية سينر «على بعد ملايين الكيلومترات» من حالات المنشطات
الرياضة
قضية سينر «على بعد ملايين الكيلومترات» من حالات المنشطات
اليوم 20:00
«صُنّاع الأمل» تعلن تفاصيل حفل الختام وتتويج بطل نسختها الخامسة
الترفيه
«صُنّاع الأمل» تعلن تفاصيل حفل الختام وتتويج بطل نسختها الخامسة
اليوم 19:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©