«تريندز» يشارك في مؤتمر «الحوار بين الحضارات والتسامح»

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بصفته شريكاً معرفياً في أعمال فعاليات الدورة الثانية من «المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح»، تحت شعار «تمكين الشباب من أجل مستقبل متسامح»، الذي ينظمه مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات العلمية، بالشراكة مع وزارة التسامح والتعايش، في مركز أبوظبي للطاقة في الفترة من 19 – 21 فبراير 2025، بحضور عدد من الخبراء والأكاديميين.

وسيسهم «تريندز» في المؤتمر بكلمة رئيسة للدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يوم الأربعاء 19 فبراير.

كما ستشهد فعاليات المؤتمر مساهمات نوعية من باحثي «تريندز»، حيث ستدير الباحثة شمة القطبة الحلقة النقاش الأولى تحت عنوان «بناء مجتمعات شاملة: قيادة الشباب والمسؤولية الاجتماعية»، بينما سيدير الباحث راشد الحوسني حلقة النقاش الرابعة باللغة العربية حول موضوع «تمكين المجتمعات، من خلال الشمولية، والتراث، والتفاهم بين الأديان»، وذلك يوم الخميس 20 فبراير. وعلى هامش المؤتمر، سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين «تريندز للبحوث والاستشارات» ومركز باحثي الإمارات.

وسيشارك مركز تريندز في المعرض الجانبي للمؤتمر، خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير 2025، حيث سيعرض أحدث إصداراته البحثية والدراسات المتخصصة.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، أن انعقاد النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للحوار بين الحضارات والتسامح يعكس الأهمية الجوهرية لهذه القيم في عالمنا المعاصر، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي تواجه البشرية اليوم.