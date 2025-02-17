سلطان بن أحمد القاسمي يطلع على نتائج «تميز»

الشارقة (الاتحاد)

استقبل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، أعضاء لجنة تحكيم جائزة التميز المؤسسي «تميّز»، التي تُقام على مستوى الجهات التي يرأسها سموه، وذلك في إطار حرص سموه على تعزيز ثقافة التميز المؤسسي والارتقاء بجودة الأداء في مختلف القطاعات، وإبراز جهود المؤسسات، وخلق بيئة تنافسية بين القطاعين الحكومي والخاص.

واطّلع سموه خلال اللقاء الذي عُقد في مكتبه على نتائج الدورة الأولى من جائزة التميز المؤسسي «تميّز»، معتمداً إعلان النتائج خلال حفل سيُقام في 6 مارس المقبل، متعرفاً سموه على الجهود المبذولة من قبل فريق التقييم ولجنة التحكيم وسير عملهما خلال فترة التقييم، وأهم المعايير التي يتم على أساسها قياس كفاءة وأداء الجهات.

وأشار إلى أن النجاحات التي حققتها تلك المؤسسات تأتي بفضل تكامل فرق العمل، وحرصها الكبير على تقديم تجارب مؤسسية متميزة، وتطبيقها لأفضل الممارسات على المستوى الإداري، موضحاً أن إطلاق الجائزة خطوة لتعزيز العمل الحالي، وتطويره ليصبح نموذجاً يحتذى به بين المؤسسات.

وتهدف جائزة التميز المؤسسي «تميّز» إلى إبراز جهود المؤسسات الداخلية، وخلق بيئة تنافسية بين الجهات الحكومية والخاصة، وزيادة كفاءة المؤسسات، بالإضافة إلى التركيز على تحسين الأداء والتطوير المؤسسي، لتطبيق أفضل المعايير والنماذج في مجال التميز المؤسسي والحوكمة.