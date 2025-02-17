الثلاثاء 18 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سلطان بن أحمد القاسمي يطلع على نتائج «تميز»

سلطان بن أحمد القاسمي خلال الاجتماع (من المصدر)
18 فبراير 2025 01:47

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بدور القاسمي تفتتح معرض الوظائف بالجامعة الأميركية
انضمام مركز خور كلباء لأشجار القرم إلى الرابطة العالمية للأراضي الرطبة

استقبل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، أعضاء لجنة تحكيم جائزة التميز المؤسسي «تميّز»، التي تُقام على مستوى الجهات التي يرأسها سموه، وذلك في إطار حرص سموه على تعزيز ثقافة التميز المؤسسي والارتقاء بجودة الأداء في مختلف القطاعات، وإبراز جهود المؤسسات، وخلق بيئة تنافسية بين القطاعين الحكومي والخاص.
واطّلع سموه خلال اللقاء الذي عُقد في مكتبه على نتائج الدورة الأولى من جائزة التميز المؤسسي «تميّز»، معتمداً إعلان النتائج خلال حفل سيُقام في 6 مارس المقبل، متعرفاً سموه على الجهود المبذولة من قبل فريق التقييم ولجنة التحكيم وسير عملهما خلال فترة التقييم، وأهم المعايير التي يتم على أساسها قياس كفاءة وأداء الجهات.
وأشار إلى أن النجاحات التي حققتها تلك المؤسسات تأتي بفضل تكامل فرق العمل، وحرصها الكبير على تقديم تجارب مؤسسية متميزة، وتطبيقها لأفضل الممارسات على المستوى الإداري، موضحاً أن إطلاق الجائزة خطوة لتعزيز العمل الحالي، وتطويره ليصبح نموذجاً يحتذى به بين المؤسسات.
وتهدف جائزة التميز المؤسسي «تميّز» إلى إبراز جهود المؤسسات الداخلية، وخلق بيئة تنافسية بين الجهات الحكومية والخاصة، وزيادة كفاءة المؤسسات، بالإضافة إلى التركيز على تحسين الأداء والتطوير المؤسسي، لتطبيق أفضل المعايير والنماذج في مجال التميز المؤسسي والحوكمة.

سلطان بن أحمد القاسمي
الشارقة
التميز المؤسسي
آخر الأخبار
إغلاق المدارس جراء حريق في بنسلفانيا
الأخبار العالمية
إغلاق المدارس جراء حريق في بنسلفانيا
اليوم 20:48
النصر يستقبل أهلي صنعاء في ختام مجموعات «أبطال الخليج»
الرياضة
النصر يستقبل أهلي صنعاء في ختام مجموعات «أبطال الخليج»
اليوم 20:39
الإمارات ترحب باستضافة السعودية المباحثات بين الوفدين الروسي والأميركي
علوم الدار
الإمارات ترحب باستضافة السعودية المباحثات بين الوفدين الروسي والأميركي
اليوم 20:35
قضية سينر «على بعد ملايين الكيلومترات» من حالات المنشطات
الرياضة
قضية سينر «على بعد ملايين الكيلومترات» من حالات المنشطات
اليوم 20:00
«صُنّاع الأمل» تعلن تفاصيل حفل الختام وتتويج بطل نسختها الخامسة
الترفيه
«صُنّاع الأمل» تعلن تفاصيل حفل الختام وتتويج بطل نسختها الخامسة
اليوم 19:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©