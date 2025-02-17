مشاركون في «آيدكس» و«نافدكس» لـ «الاتحاد»: نقل المعرفة وتوطين الصناعات العسكرية هدف استراتيجي

يوسف العربي (أبوظبي)

أكد مشاركون في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025» ومعرض الدفاع البحري «نافدكس»، أن نقل المعرفة وتوطين الصناعات العسكرية في دولة الإمارات هدف استراتيجي يجمع الشركات الوطنية وشركاءها العالميين.

وقالوا لـ «الاتحاد» إن المواهب الإماراتية تتمتع بخبرات متنامية في قطاع الصناعات الدفاعية، وتدعم في الوقت ذاته الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات المتمثّلة في تطوير القدرات المحلية في تكنولوجيا الدفاع.

وقال حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي لبيانات للحلول الذكية التابعة لشركة «سبيس 42» في تصريحات لـ «الاتحاد»: إننا كشركة إماراتية نسعى دائماً إلى نقل التكنولوجيا إلى الدولة، مما يساهم في بناء قدرة تصنيع محلية، لافتاً إلى أن تلك العملية تتم عبر الشراكات العالمية والجامعات أو الجهات الأكاديمية الموجودة في الدولة وخارجها، فضلاً عن استقطاب أفضل الخبرات من الخارج.

وأشار إلى أن هذه المسارات مجتمعة تصنع قدرة محلية تضمن السبق لدولة الإمارات في هذا المجال على المستوى العالمي.

وأكد أن أكثر من 30% من فريق برنامج مراقبة الأرض في «بيانات» من الكوادر الإماراتية الموهوبة، الأمر الذي يؤكد مساهمة المواهب الوطنية القوية في هذا القطاع.

موردون محليون

ومن جانبه، قال باتريس كين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تاليس»: إن التوطين يندرج في صلب كل ما نقوم به في دولة الإمارات، ومن خلال الشراكات ونقل التكنولوجيا وتنمية المواهب، نعمل بنشاط على بناء نظام بيئي أقوى وأكثر اكتفاءً ذاتياً، وذلك على امتداد الخمسين عاماً الماضية، ولا نزال مستمرين.

واستكمل: لننظر إلى مبادرتنا «وجهتك الإمارات» على سبيل المثال، حيث ندمج الموردين المحليين في سلسلة القيمة العالمية الخاصة بنا، وخلال مشاركتنا في أحدث الفعاليات «اصنع في الإمارات»، استقدمنا تسعة موردين جدد من دولة الإمارات.

وأضاف: إن هذه خطوة كبيرة في تعزيز الإنتاج المحلي وجعل سلاسل التوريد أكثر كفاءة، ولقد تعاونا أيضاً مع «كاتم» (تابع لمجموعة «إيدج») لمشاركتنا في تطوير تقنيات الراديو المحددة بالبرمجيات من الجيل التالي، وهي طريقة أخرى نستثمر بها في الابتكار المحلي.

وقال: يشكل تطوير رأس المال البشري ركيزة أساسية لاستراتيجيتنا للتوطين، ولقد أنشأنا العديد من البرامج لرعاية المواطنين الإماراتيين، وتزويدهم بالمهارات المتقدمة والخبرة الضرورية لدفع الطموحات المستقبلية لدولة الإمارات.

كوادر إماراتية

ومن ناحيته، قال وليد لحود، مدير المبيعات الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، «أترمس»: بصفتنا شركة فرنسية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومع افتتاحنا حديثاً لمقرنا الإقليمي الرئيسي في دولة الإمارات، نحرص في «أترمس» على وضع خطط واستراتيجيات مستقبلية للمساهمة في نقل المعرفة وتعزيز التوطين.

وأضاف أنه على الرغم من أننا لا نزال في مرحلة التأسيس الأولية ولم نعيّن بعد كوادر إماراتية، إلا أننا ملتزمون باستقطاب الكفاءات الوطنية في المستقبل القريب، بما يتماشى مع احتياجات الشركة واستراتيجيتها.

وأشار إلى أن الشركة تؤمن بأهمية تطوير برامج تدريبية متقدمة تواكب تطلعات الخريجين الإماراتيين، ولذلك ستعمل على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في البرامج التدريبية التي ستقدمها في الإمارات، بهدف تزويد الشباب الإماراتي بالمهارات العملية اللازمة لمواكبة التحولات التكنولوجية السريعة، كما تسعى الشركة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والهيئات الحكومية لتمكين الكوادر الوطنية من اكتساب خبرات ميدانية متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال إنه في هذا السياق، يأتي التزامنا بتطوير بيئة عمل تدعم التبادل المعرفي بين الخبرات الدولية والمواهب الإماراتية، من خلال تنظيم ورش عمل وجلسات تدريبية تعتمد على أحدث الابتكارات في الذكاء الاصطناعي.