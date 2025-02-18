الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، وهي 12.8 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 02:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 12.8 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 02:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

The lowest temperature recorded over the country today morning was 12.8°C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 02:15 UAE Local time. pic.twitter.com/FzCIBv01LZ — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) February 18, 2025