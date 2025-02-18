الأربعاء 19 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يستقبل وزير الدفاع اليوناني على هامش «آيدكس» و«نافدكس» 2025

عبدالله بن زايد يستقبل وزير الدفاع اليوناني على هامش «آيدكس» و«نافدكس» 2025
18 فبراير 2025 10:28

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي نيكوس ديندياس وزير الدفاع في جمهورية اليونان، وذلك على هامش مشاركته في أعمال معرض الدفاع الدولي «آيدكس»، ومعرض الدفاع والأمن البحري «نافدكس» 2025.


جرى، خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، بحث علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف القطاعات.

أخبار ذات صلة
"نافدكس 2025".. مرفأ الريادة والابتكار في الصناعات البحرية العالمية
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس نيبال بذكرى يوم الديمقراطية
آيدكس ونافدكس
تابع التغطية كاملة

كما بحثا مجمل الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي نيكوس ديندياس، مؤكداً على العلاقات المتنامية والمتطورة بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان، والحرص المشترك على استثمار كافة الفرص المتاحة، لتعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
الإمارات
اليونان
آيديكس
نافدكس
آخر الأخبار
جواو موتا: سامحوني أنا «أسوأ مدرب»!
الرياضة
جواو موتا: سامحوني أنا «أسوأ مدرب»!
اليوم 12:30
العواصف الشتوية تضرب الساحل الشرقي الأميركي مجدداً
الأخبار العالمية
العواصف الشتوية تضرب الساحل الشرقي الأميركي مجدداً
اليوم 12:25
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بإنشاء وتنظيم مختبر الشارقة لتطوير الأزياء
علوم الدار
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بإنشاء وتنظيم مختبر الشارقة لتطوير الأزياء
اليوم 12:20
آبل تكشف عن iPhone SE 4.. تحديثات قوية ومزايا رائعة
التعليم والمعرفة
"آبل" تكشف عن "آيفون SE 4".. تحديثات قوية ومزايا رائعة
اليوم 12:15
حمدان بن مبارك: «خليجي القدامى» تمد الجسور بين الأجيال الكروية المختلفة
الرياضة
حمدان بن مبارك: «خليجي القدامى» تمد الجسور بين الأجيال الكروية المختلفة
اليوم 12:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©