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تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
18 فبراير 2025 10:38

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في الدولة.

وأشار "الوطني للأرصاد" عبر منصة  إكس إلى أن رياحاً شمالية غربية نشطة السرعة وتصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج أحياناً في الخليج العربي ويصل ارتفاع الموج إلى 6 قدم أحياناً اليوم الثلاثاء من الساعة 11:00 وحتى الساعه 11:00 من يوم غد الأربعاء.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
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