تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في الدولة.
وأشار "الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس إلى أن رياحاً شمالية غربية نشطة السرعة وتصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج أحياناً في الخليج العربي ويصل ارتفاع الموج إلى 6 قدم أحياناً اليوم الثلاثاء من الساعة 11:00 وحتى الساعه 11:00 من يوم غد الأربعاء.
#تنبيه #حالة_البحر #الخليج_العربي #المركز_الوطني_للأرصاد— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) February 18, 2025
رياح شمالية غربية نشطة السرعة وتصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج أحياناً في الخليج العربي ويصل ارتفاع الموج إلى 6 قدم أحياناً من الساعة 11:00 يوم الثلاثاء 18/02/2025 وحتى الساعه 11:00 يوم الأربعاء 19/02/2025. pic.twitter.com/802VP82ufS