تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في الدولة.

وأشار "الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس إلى أن رياحاً شمالية غربية نشطة السرعة وتصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج أحياناً في الخليج العربي ويصل ارتفاع الموج إلى 6 قدم أحياناً اليوم الثلاثاء من الساعة 11:00 وحتى الساعه 11:00 من يوم غد الأربعاء.