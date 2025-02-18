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أمطار الخير على أبوظبي وضواحيها

أمطار الخير على أبوظبي وضواحيها
18 فبراير 2025 12:48

إبراهيم سليم (أبوظبي)


شهدت أبوظبي وضواحيها هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.
 وأفاد المركز الوطني للأرصاد بوجود حالة جوية، حيث تتأثر المنطقة بتيار هوائي علوي من الغرب، مصحوباً معه بتشكلات مختلفة من السحب، وامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي.

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ويسود طقس غائم جزئياً وغائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الدولة، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

 ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود غداً طقس غائم جزئياً وغائم أحياناً، خاصة شمالاً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25، تصل إلى 35 كم/س، والبحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.
كما يتوقع أن يكون طقس الخميس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجزر، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20، تصل إلى 30كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد: «يعتبر شهر فبراير أحد شهور فصل الشتاء، حيث تبقى منطقة الخليج العربي تحت تأثير امتداد المرتفع الجوي السيبيري المصحوب بكتلة هوائية شمالية باردة، حيث تستمر درجات الحرارة في الانخفاض على الدولة بشكل عام خلال هذا الشهر، على الرغم من ارتفاعها بشكل طفيف، خاصة في النصف الثاني من الشهر على بعض المناطق.

وتتأثر الدولة بمرور منخفضات جوية قادمة من الغرب، تؤدي إلى حدوث حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تنشط الرياح المثيرة للأتربة والرمال، كما تتكاثر السحب الممطرة أحياناً.
الرياح السائدة خلال هذا الشهر جنوبية شرقية صباحاً، تتحول إلى غربية وشمالية غربية نهاراً، بينما تتأثر الدولة أحياناً برياح شمالية غربية نشطة «رياح الشمال».
وتزداد الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر، وتتهيأ الفرصة في الصباح الباكر لتكون الضباب الخفيف والكثيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

أمطار الخير
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