"إم كي إي التركية" تستعرض منظومتها الدفاعية في "آيدكس"

استعرضت شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية "إم كي إي"، خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025"، الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي، مجموعة متكاملة من منظوماتها الدفاعية المتطورة من بينها مدفع "بوران" المحمول جواً عيار 105 ملليمترات.

وقال إلهامي كيليش مدير عام الشركة، على هامش مشاركته في "آيدكس" 2025، إن الشركة تنفرد بقدرتها على تصنيع مجموعة متنوعة من الأسلحة والذخائر تحت سقف واحد، بدءاً من عيار 5.56 ملم وحتى 203 ملمترات ، ما يجعلها نموذجاً فريداً على مستوى الصناعات الدفاعية العالمية.

وأوضح أن "إم كي إي"، المصنفة ضمن أكبر 100 شركة دفاعية عالمية، تعد واحدة من أقدم وأعرق المؤسسات الدفاعية في تركيا، وتتطلع إلى تعزيز شراكاتها الاستراتيجية في المنطقة وتوقيع اتفاقيات تعاون وتصدير جديدة، خلال "آيدكس" 2025.