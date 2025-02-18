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علوم الدار

"شرطة أبوظبي" تسيطر على حريق بمنطقة الشهامة

شرطة أبوظبي
18 فبراير 2025 14:56

أعلنت فرق ⁧شرطة أبوظبي⁩ وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، السيطرة على حريق اندلع مساء اليوم، في بناية بمنطقة الشهامة في أبوظبي .وتمَّ إطفاء الحريق بنجاح وتجري الآن عملية التبريد وسحب الدخان.

وكانت شرطة أبوظبي، أوضحت أنها تتعامل مع حريق بمنطقة الشهامة.

وقالت إن فِرق ⁧شرطة أبوظبي⁩ وهيئة أبوظبي للدفاع المدني تتعامل مع حريق اندلع مساء اليوم في بناية بمنطقة الشهامة.

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وتؤكِّد شرطة أبوظبي أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.وفق الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي على منصة إكس.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
حريق
الشهامة
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