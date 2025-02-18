الأربعاء 19 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

آيدكس 2025.. تأسيس منشأة تصنيع وتجميع "المستشعرات التقاربية" في الإمارات

آيدكس 2025.. تأسيس منشأة تصنيع وتجميع "المستشعرات التقاربية" في الإمارات
18 فبراير 2025 15:53

وقع مجلس التوازن وشركة كامان للمنتجات الدقيقة، التابعة لمجموعة "كامانط، وشركة "كينتسوجي القابضة"، مذكرة تفاهم لتأسيس منشأة تصنيع وتجميع "المستشعرات التقاربية"، وستتخذ من مجمع توزان الصناعي التابع لمجلس التوازن مقراً لها.

وتتميز تقنية "المستشعرات التقاربية"، بقابليتها للاستخدام مع قنابل الليزر الموجهة وتوفير حلول فعالة لاستهداف عدة أهداف بنظام واحد، مع سهولة التركيب، ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع فرص عمل للكفاءات الوطنية في مجالات التصنيع الدقيق والهندسة المتقدمة.

وقع الاتفاقية خلال اليوم الثاني من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025 " ماجد سيف الشامسي، المدير التنفيذي للبرنامج الاقتصادي في مجلس التوازن، وشريف فهمي المدير التنفيذي الإقليمي في شركة كامان، وعبد الرحمن الهرمودي، نائب الرئيس للأنظمة المتقدمة لشركة كينتسوجي القابضة.

وقال الشامسي، إن توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات الصناعية الوطنية في مجال التقنيات الدقيقة والمتقدمة، حيث نسعى من خلال هذا التعاون إلى دعم جهود توطين الصناعات الدفاعية وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس نيبال بذكرى يوم الديمقراطية
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
آيدكس ونافدكس
تابع التغطية كاملة

وأكد أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود مجلس التوازن لتمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات وتعزيز نقل التكنولوجيا، كما تعكس التزام برنامج التوازن الاقتصادي بدعم الابتكار الصناعي والتكامل مع الشركاء المحليين والدوليين لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تعزز من القدرات الوطنية وتدعم استراتيجية 'اصنع في الإمارات' الهادفة إلى ترسيخ مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.

من جانبه، قال المدير التنفيذي الإقليمي لشركة كامان، إن خطتنا لتصنيع تقنية نظام استشعار ارتفاع الانفجار في دولة الإمارات يؤكد التزامنا بدعم قطاعي الدفاع والأمن في المنطقة، موضحا أن المشروع يساهم في توطين تقنيات المستشعرات ضمن قائمة مشاريع الدفاع والأمن الصناعي لمجلس التوازن.

وقال، نائب الرئيس للأنظمة المتقدمة لشركة كينتسوجي القابضة، "نعتز بالشراكة مع مجلس التوازن وشركة كامان، لإنتاج المستشعرات محلياً، وهو الأمر الذي سيسهم في تعزيز مكانة الإمارات كمصدر عالمي للتقنيات الدفاعية المتقدمة".

المصدر: وام
آيدكس
الإمارات
آخر الأخبار
جواو موتا: سامحوني أنا «أسوأ مدرب»!
الرياضة
جواو موتا: سامحوني أنا «أسوأ مدرب»!
اليوم 12:30
العواصف الشتوية تضرب الساحل الشرقي الأميركي مجدداً
الأخبار العالمية
العواصف الشتوية تضرب الساحل الشرقي الأميركي مجدداً
اليوم 12:25
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بإنشاء وتنظيم مختبر الشارقة لتطوير الأزياء
علوم الدار
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بإنشاء وتنظيم مختبر الشارقة لتطوير الأزياء
اليوم 12:20
آبل تكشف عن iPhone SE 4.. تحديثات قوية ومزايا رائعة
التعليم والمعرفة
"آبل" تكشف عن "آيفون SE 4".. تحديثات قوية ومزايا رائعة
اليوم 12:15
حمدان بن مبارك: «خليجي القدامى» تمد الجسور بين الأجيال الكروية المختلفة
الرياضة
حمدان بن مبارك: «خليجي القدامى» تمد الجسور بين الأجيال الكروية المختلفة
اليوم 12:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©