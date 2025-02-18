"الاتحادية للموارد البشرية" تستقبل 44 ألف طلب دعم في 2024

استقبلت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حتى نهاية العام الماضي أكثر من 44 ألف طلب دعم، عبر نظام إسعاد المتعاملين، ومركز الاتصال الموحد، اللذين يعدان من أبرز قنوات الهيئة المخصصة للتواصل مع المتعاملين وتقديم الدعم الفني لهم، ويشهدان إقبالاً وتفاعلاً كبيرين من قبل المتعاملين عموماً، وموظفي الحكومة الاتحادية على وجه الخصوص، خلال السنوات الماضية.

وأكدت ميثاء كلثوم مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن إجمالي عدد المكالمات المستلمة عبر مركز الاتصال الموحد في "الهيئة"، خلال العام 2024، بلغ قرابة 31 ألف مكالمة، فيما تجاوز عدد طلبات الدعم المستلمة عبر نظام "إسعاد المتعاملين" خلال الفترة ذاتها، حاجز الـ 13 ألفاً و400 طلب دعم، بشأن خدمات الهيئة الرئيسية، المدرجة ضمن النظام.

وأوضحت ميثاء كلثوم أن نسبة التزام فريق الهيئة بالرد على المكالمات الواردة عبر مركز الاتصال الموحد (600525524) بلغت 95%، فيما بلغت نسبة الالتزام بحل الطلبات الواردة عبر نظام إسعاد المتعاملين، ضمن الوقت المحدد 99.7%، حيث يشكل النظام المنبثق عن موقع الهيئة الإلكتروني، ومركز الاتصال الموحد المرجع الأول للمتعاملين والهيئة.

وذكرت أن إطلاق الهيئة مجموعة من المشاريع التحولية، مثل تطوير الواجهة الجديدة لمنظومة "بياناتي"، وتحسين تجربة المستخدم، وتطوير منظومة خدمات الهيئة، المعززة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، ساهت مجتمعة في تقديم خدمات استباقية، وتوفير ردود آلية وآنية على استفسارات المتعاملين وطلباتهم، دون الحاجة إلى الرجوع لموظفي خدمة الدعم في الهيئة.

وتركزت معظم طلبات الدعم الواردة عبر مركز الاتصال الموحد، ونظام إسعاد المتعاملين حول خدمتي الدعم الفني لأنظمة الموارد البشرية الإلكترونية، والمشورة القانونية حول قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ولائحته التنفيذية، تلاها طلب دعم مستخدمي منصة "جاهز" لمستقبل المواهب الحكومية، وأخيراً خدمة تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية.

ويعتبر نظام إسعاد المتعاملين بمثابة بوابة إلكترونية تفاعلية متكاملة تقدم من خلالها الهيئة الدعم اللازم لمتعامليها، فيما يتعلق بتشغيل وصيانة كافة أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المنضوية تحت مظلة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي"، كما يوفر العديد من الخدمات التفاعلية، لا سيما التي يتيحها تطبيق الهيئة الذكي FAHR، وخدمة الاستفسار عن سياسات وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وطلب التدريب على تشريعات ونظم الموارد البشرية، وخدمة مراجعة الأوصاف الوظيفية في الحكومةالاتحادية، والخدمات المتعلقة بنشر المعرفة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

ويعكس النظام حرص "الهيئة" على تقديم أفضل الخدمات لمتعامليها، مستثمرة بذلك أفضل الوسائل الحديثة والمبتكرة؛ بهدف التسهيل عليهم، وحفظ الوقت والجهد، وبالتالي رفع مستويات رضاهم وسعادتهم عن خدماتها، وطرق تقديمها.

وكانت الهيئة قد أعلنت اعتماد الهوية الرقمية UAE Pass وسيلة حصرية لتسجيل الدخول لنظام إسعاد المتعاملين، بهدف التسهيل على موظفي الحكومة الاتحادية، والمتعاملين، كما عممت دليلاً تفصيلياً، يشرح خطوات تسجيل الدخول إلى النظام باستخدام الهوية الرقمية.