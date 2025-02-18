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محمد بن راشد: فخورون بمشاركة شركاتنا الوطنية للصناعات العسكرية والدفاعية أحدث أنظمتها ضمن "آيدكس"

محمد بن راشد: فخورون بمشاركة شركاتنا الوطنية للصناعات العسكرية والدفاعية أحدث أنظمتها ضمن "آيدكس"
18 فبراير 2025 16:42

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله،  معرض الدفاع الدولي آيدكس بالعاصمة أبوظبي والذي تستعرض فيه أكثر من 1500 شركة من 65 دولة أحدث التقنيات في مجالات الأنظمة العسكرية والدفاع الجوي والبري والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وغيرها.

وقال سموه:  فخرنا كبير بمشاركة شركاتنا الوطنية للصناعات العسكرية والدفاعية أحدث أنظمتها ضمن المعرض.

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وقال سموه عبر منصة إكس:"أثناء زيارة معرض الدفاع الدولي آيدكس بالعاصمة أبوظبي والذي تستعرض فيه أكثر من 1500 شركة من 65 دولة أحدث التقنيات في مجالات الأنظمة العسكرية والدفاع الجوي والبري والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وغيرها..فخرنا كبير بمشاركة شركاتنا الوطنية للصناعات العسكرية والدفاعية أحدث أنظمتها ضمن المعرض .. حيث أطلقت شركة إيدج أكثر من 46 نظاماً جديداً خلال المعرض .. الشركة تضم أكثر من 14 ألف موظف .. وتنتشر عملياتها في 91 دولة حول العالم .. وتبلغ مبيعاتها السنوية أكثر من 5 مليار دولار .. وتصنف ضمن أكبر 25 شركة عسكرية عالمياً. برؤية أخي رئيس الدولة حفظه الله تعيش بلادنا عصرها الذهبي … تفوقنا هدفه الحفاظ على مكتسباتنا .. وتعزيز اقتصادنا .. وترسيخ ثروتنا المعرفية الوطنية في التخصصات التقنية المتقدمة".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
آيدكس
محمد بن راشد
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