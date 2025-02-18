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انضمام مركز خور كلباء لأشجار القرم إلى الرابطة العالمية للأراضي الرطبة

انضمام مركز خور كلباء لأشجار القرم إلى الرابطة العالمية للأراضي الرطبة
18 فبراير 2025 16:54

أعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، انضمام مركز خور كلباء لأشجار القرم رسميًا إلى الرابطة العالمية للأراضي الرطبة، في خطوة جديدة تضاف إلى إنجازات الهيئة في مجال تعزيز الاستدامة البيئية وحماية النظم البيئية الطبيعية في إمارة الشارقة.

ويأتي انضمام المركز إلى هذه الرابطة تقديرًا لدوره الحيوي في حماية الأراضي الرطبة ونشر الوعي البيئي حول أهمية هذه البيئات الطبيعية، من خلال الأنشطة التوعوية والبرامج التعليمية المتنوعة التي ينفذها المركز، خاصة في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأراضي الرطبة في الثاني من فبراير من كل عام.

ويعد هذا الانضمام إضافة مهمة للمركز في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال الحفاظ على الأراضي الرطبة وتبادل الخبرات البيئية.

وأكدت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، أن انضمام مركز خور كلباء إلى الرابطة العالمية للأراضي الرطبة يمثل خطوة إستراتيجية تعزز مكانة الشارقة كمركز عالمي في مجال البحث البيئي والتعليم المستدام، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية النظم البيئية للأراضي الرطبة في الإمارة، ويعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز الاستدامة البيئية.

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وأوضحت السويدي أن الهيئة أدرجت في فبراير 2024، مركز واسط للأراضي الرطبة ضمن الرابطة العالمية للأراضي الرطبة، ما يعكس التزامها بتعزيز التعاون الدولي في مجال التوعية البيئية، مضيفة أن العضوية الجديدة ستسهم في تطوير برامج تعليمية مبتكرة تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية الأراضي الرطبة.

ويتفرد مركز خور كلباء بتصميمه المستلهم من البيئة المحلية، ويضم ثلاثة أقسام رئيسية هي "محطة شجرة القرم"، و"منطقة فوق المدية" التي تعرض كائنات تعيش فوق سطح الماء، و"منطقة تحت المدية" التي تحتوي على حوض مائي مصغر يعرض الأسماك المحلية، كما يعمل المركز على تعزيز الزراعة المستدامة لأشجار القرم وحماية الثروة السمكية في المنطقة.

وتعد الرابطة العالمية للأراضي الرطبة "WLI" شبكة دولية تضم 350 مركزًا في 6 قارات، وتحظى بالاعتراف الرسمي من قبل معاهدة "رامسار" وتهدف إلى دعم مراكز التعليم البيئي للأراضي الرطبة، وتمكينها من تعزيز برامج التوعية والتدريب المجتمعي، وتبادل الخبرات ونشر أدوات الحفاظ على البيئية.
 

المصدر: وام
أشجار القرم
الشارقة
الاستدامة البيئية
كلباء
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