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أمطار الخير على مناطق الدولة

أمطار الخير على مناطق الدولة
18 فبراير 2025 17:18

 شهدت عدة مناطق بالدولة اليوم تساقط أمطار متفاوتة الشدة تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة.
وذكر المركز الوطني للأرصاد، في بيان له اليوم، أن أمطار متوسطة الشدة هطلت على الختم في أبوظبي، وسويحان، والخزنة في العين، فيما شهدت رأس غميس والغويفات في منطقة الظفرة أمطاراً تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة.
كما هطلت أمطار خفيفة على كل من رماح في العين، وبدع دعفس وطريف والغويفات والرويس في منطقة الظفرة، والبطين وبني ياس ومدينة خليفة والشوامخ ومطار أبوظبي الدولي، وطريق دبي العين ومطار العين الدولي وجبل علي ومطار دبي الدولي، وجزيرة داس وجزيرة ديينه وجزيرة صير بو نعير وجزيرة قرنين والتلة، والرحمانية والذيد.

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المصدر: وام
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