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محمد بن راشد: امتلاك القدرات الدفاعية الرادعة يصون للأوطان أمنها واستقرارها ويضمن المستقبل الواعد لأجيالها المقبلة

محمد بن راشد: امتلاك القدرات الدفاعية الرادعة يصون للأوطان أمنها واستقرارها ويضمن المستقبل الواعد لأجيالها المقبلة
18 فبراير 2025 17:55

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن امتلاك القدرات الدفاعية الرادعة يصون للأوطان أمنها واستقرارها ويضمن المستقبل الواعد لأجيالها المقبلة، منوهاً سموه بالتطور الكبير الذي شهدته الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، وما لها من أثر في تلبية احتياجات الدولة من التجهيزات والتقنيات الدفاعية المتطورة، وكذلك إسهامها الإيجابي في الاقتصاد الوطني من خلال توطين المعرفة، وتوفير فرص عمل متخصصة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى الدولي.
جاء ذلك خلال زيارة سموّه، اليوم (الثلاثاء)، إلى معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025» في دورته الـ17 المقام في مركز أدنيك بأبوظبي.
وأعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن ترحيبه بالوفود والجهات العارضة من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً حرص الإمارات على الاضطلاع بدور ملموس في تحفيز الشراكات ودعم الابتكار في شتى المجالات التي تصون للإنسان مستقبلاً آمناً حافلاً بفرص النمو والازدهار، ونوه سموّه بالتقدم المستمر لدولة الإمارات في مجال الصناعات الدفاعية، في سياق جهودها التنموية الشاملة والتي تطال كافة القطاعات الاستراتيجية.

وقال سموّه: التقدُّم الكبير للصناعات الدفاعية الإماراتية يواكب مسيرة التنمية الشاملة ويسهم في توطين المعرفة ويدعم الاقتصاد الوطني، «آيدكس» يعكس مكانة الإمارات كمنصة استراتيجية عالمية تدعم الصناعات والتقنيات الدفاعية. وأضاف سموّه: مستمرون في تعزيز دور الإمارات كمحور رئيس للابتكار والتطوير وبناء الشراكات في مختلف القطاعات الاستراتيجية، ونواصل العمل الوثيق مع شركائنا حول العالم لإيجاد حلول تعزز الأمن وتنشر مقومات السلام وتوسّع من فرص التنمية المستدامة.
وقد اطلع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، على تفاصيل النسخة الأكبر في تاريخ معرض «آيدكس 2025» والذي يضم في نسخته الحالية 1,565 شركة من 65 دولة، بزيادة 16% عن الدورة السابقة، فيما ارتفعت المساحة الإجمالية للحدث بنسبة 10% لتصل إلى 181,501 متر مربع، كما تشارك ضمن فعالياته 731 شركة جديدة لأول مرة، ما يمثل زيادة بنسبة 82%، إلى جانب 213 شركة إماراتية، تمثل 16% من إجمالي العارضين، ما يدل على تنامي مكانة الحدث على خريطة الفعاليات العالمية المتعلقة بمجال الصناعات والتقنيات الدفاعية، مع استقطاب كبرى الشركات العالمية وصُنّاع القرار والخبراء المتخصصين لعرض أحدث التقنيات والحلول الداعمة لحفظ السلم والأمن الدوليين.

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واستمع سموّه، خلال جولته في المعرض، إلى شرح حول المشاركة الوطنية في الحدث العالمي الضخم، والتي شهدت في النسخة الحالية زيادة ملحوظة من إجمالي الشركات العارضة، ما يؤكد الدور المهم لمعرض «آيدكس» في دعم قطاع الصناعات الدفاعية الإماراتية وتعزيز تنافسية الشركات والمنتجات الوطنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وشملت جولة صاحب السموّ نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في الحدث العالمي، زيارة الجناح التركي، حيث اطلع سموه على ما تقدمه الشركات التركية من منتجات وابتكارات دفاعية وأمنية، ومن بينها شركة «أوتوكار» التي عرضت خلال النسخة الحالية من المعرض خمس مركبات من مجموعة مركباتها المدرعة.
كما شملت جولة سموه في «آيدكس 2025»، جناح شركة «إيدج»، المتخصصة مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، والتي كشفت عن 46 نظاماً وحلاً جديداً عبر محفظتها الشاملة لكل المجالات خلال مشاركتها في الحدث العالمي.
حضر الزيارة معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، وسعادة اللواء الركن مبارك سعيد غافان الجابري، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2025.
ويُقام «آيدكس 2025» بتنظيم مجموعة «أدنيك» وبالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن، ويستقطب الحدث كُبرى الشركات العالمية، والمتخصصين في الصناعات الدفاعية، لاستعراض أحدث التقنيات والأنظمة العسكرية في مجالات الدفاع البري والجوي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

المصدر: وام
نافدكس
آيدكس
الإمارات
محمد بن راشد
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