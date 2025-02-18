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خالد بن محمد بن زايد يشهد جانباً من فعاليات اليوم الثاني من معرضَي "آيدكس" و"نافدكس" 2025

خالد بن محمد بن زايد يشهد جانباً من فعاليات اليوم الثاني من معرضَي "آيدكس" و"نافدكس" 2025
18 فبراير 2025 18:45

شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من فعاليات اليوم الثاني من معرض الدفاع الدولي "آيدكس" ومعرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس" 2025، اللذين تُقام فعالياتهما في مركز "أدنيك" أبوظبي، حتى 21 فبراير الجاري.
وأجرى سموّه جولة في معرض الدفاع الدولي "آيدكس" 2025، زار خلالها عدداً من الأجنحة الإماراتية المشاركة، حيث اطّلع فيها على أهم الابتكارات والتقنيات والحلول الدفاعية التي طوّرتها كفاءات وكوادر إماراتية في القطاع الدفاعي.

وأعرب سموّه عن فخره واعتزازه بإنجازات الشركات والمؤسسات الوطنية والكفاءات والكوادر الإماراتية في مجال الصناعات الدفاعية، مؤكّداً أهمية مواصلة الجهود لترسيخ المكانة الرائدة للدولة في هذا المجال، وتعزيز قدراتها الدفاعية، وتحقيق التقدم والتطور المستدام في هذا القطاع الحيوي، الذي يُعدّ ركيزة من ركائز الأمن الوطني والتنمية الشاملة والمستدامة في مختلف المجالات.

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كما أجرى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان جولة في أجنحة معرض "نافدكس" 2025، حيث اطّلع على أحدث الابتكارات والتقنيات الدفاعية البحرية، بما في ذلك السفن الحربية، والزوارق القتالية، والفرقاطات، وأنظمة الدفاع البحري، والتقنيات المتقدمة في مجال الأنظمة البحرية غير المأهولة، مثل الزوارق ذاتية التشغيل والمعدات البحرية الذكية، والتي تُمثّل مستقبل الدفاع والأمن البحري على المستوى العالمي.

وأكّد سموّه أهمية "نافدكس" في توفير منصة استراتيجية تجمع كبرى الشركات والجهات المتخصصة في مجالات تطوير حلول الدفاع والأمن البحري، لاستعراض أحدث ابتكاراتها ومنظوماتها المتطورة، ما يسهم في تمكين الشركات والكوادر الوطنية من الاطلاع على أحدث المستجدات في هذا المجال لتعزيز وتطوير الصناعات الإماراتية في قطاعات الدفاع والأمن البحري.

المصدر: وام
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