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علوم الدار

مستشفى سلمى لرعاية الأطفال ينجح في علاج رضيعة شخصت بمرض اعوجاج المفاصل الخلقي

مستشفى سلمى لرعاية الأطفال ينجح في علاج رضيعة شخصت بمرض اعوجاج المفاصل الخلقي
18 فبراير 2025 18:49

 نجح مستشفى سلمى لرعاية الأطفال وتأهيلهم، التابع لشركة «صحة» في علاج حالة مرضية معقدة لرضيعة تبلغ من العمر ثلاثة أسابيع، تم تشخيصها بمرض اعوجاج المفاصل الخلقي وهو اضطراب نادر يصيب طفلاً واحداً من كل 3000 إلى 5000 مولود جديد ويتسم بتقلصات المفاصل. 
وكانت الرضيعة التي وُلدت قبل موعدها المحدد تعاني اختلالات تنفسية حادة استدعت تدخلاً طبياً سريعاً، حيث قام الفريق الطبي بتنفيذ إجراءات طبية متقدمة، بما في ذلك فغر القصبة الهوائية وفغر المعدة لتوفير التغذية الأساسية.وشهدت حالة الرضيعة بفضل هذه التدخلات، تحسناً كبيراً حيث أظهرت نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي عدم وجود تشوهات في الدماغ، ما سمح بإلغاء خطة «عدم الإنعاش»، كما نجحت الرضيعة في التخلص من جهاز التنفس الاصطناعي وتكيفت مع صمام الكلام وأصبحت قادرة على التنفس ذاتياً باستخدام هواء الغرفة، وتقدمت حالتها بشكل ملحوظ حيث أُدمجت العلاجات الطبية المتطورة مع نهج شامل متعدد التخصصات جمع بين العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج النطق واللغة لضمان رعاية متكاملة وتعافٍ فعال.
وقال الدكتور محمد هلال الدسوقي، استشاري طب الأطفال في مستشفى سلمى، إن الحالة تطلبت خبرة طبية متعددة التخصصات حيث نجح الفريق الطبي في تحقيق تقدم ملحوظ، ما يعكس قدرة المستشفى على تقديم رعاية شاملة لحالات نادرة ومعقدة.

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