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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك الأردن بمناسبة نجاح العملية الجراحية

رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك الأردن بمناسبة نجاح العملية الجراحية
18 فبراير 2025 23:52

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالته، والتي تكللت بالنجاح، داعياً المولى، عز وجل، أن يمتعه بدوام الصحة والعافية، والعمر المديد، ومتمنياً للمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة للملك عبدالله الثاني.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

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