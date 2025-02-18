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علوم الدار

رئيس الدولة يمنح سفير تشاد وسام الاستقلال من الدرجة الأولى

رئيس الدولة يمنح سفير تشاد وسام الاستقلال من الدرجة الأولى
18 فبراير 2025 23:56

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى لكيدلا يونس حامدي الحاج محمدي، سفير جمهورية تشاد لدى دولة الإمارات، وذلك تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال فترة عمله سفيراً لدى الدولة.
وقلَّد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، السفير الوسام، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية، مشيداً بدوره في تعزيز العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد في المجالات كافة.
من جانبه، عبّر كيدلا يونس حامدي الحاج محمدي عن خالص امتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيداً بإنجازات دولة الإمارات التي تعكس رؤيتها الطموحة، وحرص قيادتها على تعزيز مكانتها على الساحة الدولية.
كما أعرب عن تقديره لجميع الجهات الحكومية في الدولة على الدعم والتعاون الذي وجده خلال فترة عمله، ما مكّنه من أداء مهامه بفعالية، والمساهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين.

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المصدر: وام
وسام الاستقلال
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تشاد
محمد بن زايد
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