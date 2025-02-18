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الإمارات تشارك في اجتماع تنفيذي الجمعية البرلمانية الآسيوية بباكو

الإمارات تشارك في اجتماع تنفيذي الجمعية البرلمانية الآسيوية بباكو
19 فبراير 2025 02:01

باكو (وام)

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شاركت دولة الإمارات في اجتماع المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية الذي انعقد أمس الثلاثاء في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان. وشهد الاجتماع، الذي حضرته الدكتورة نضال محمد الطنيجي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الجمعية البرلمانية الآسيوية، انتخاب أعضاء المكتب، والاطلاع على تقرير الأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية، والنظر في طلبات الشعب البرلمانية للانضمام للجمعية، والاطلاع على مشروعات قرارات اللجان الدائمة. وفي السياق ذاته، التقى الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، معالي علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين الشقيقة، على هامش المشاركة في الجلسة الـ15 للجمعية المعقودة في باكو.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلسين.

الإمارات
باكو
الجمعية البرلمانية
أذربيجان
المجلس الوطني الاتحادي
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