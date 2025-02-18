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علوم الدار

سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس بوليفيا

سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس بوليفيا
19 فبراير 2025 02:01

​لاباز (وام)

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قدم إبراهيم سالم العلوي أوراق اعتماده إلى فخامة لويس آرسي، رئيس دولة بوليفيا متعددة القوميات، سفيراً لدولة الإمارات لدى بوليفيا، وذلك خلال اللقاء الذي عُقد في قصر كيمادو في العاصمة لاباز.
‎ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.‎ 
من جانبه، حمّل فخامة رئيس دولة بوليفيا متعددة القوميات السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.‎ 

سفير الإمارات
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أوراق اعتماد
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