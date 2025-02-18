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علوم الدار

«البرلمان العربي» يشيد بريادة الإمارات في العمل الإنساني عالمياً

«البرلمان العربي» يشيد بريادة الإمارات في العمل الإنساني عالمياً
19 فبراير 2025 02:01

القاهرة (وام)
أشاد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بالجهود الإغاثية والإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات لمساعدة الشعوب المتضررة من الكوارث الطبيعية والصراعات والأزمات.
وأكد اليماحي أن الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للدولة، للأعمال الإنسانية، أسهم في ترسيخ مفهوم العمل الخيري كعقيدة استراتيجية في السياسة الخارجية الإماراتية، وجعله سمة مجتمعية راسخة.

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جاء ذلك بمناسبة حصول الدولة على وسام الشرف، من فخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، تقديراً لجهودها في إغاثة الشعب التركي المتضرر من الزلزال، الذي وقع في جنوب تركيا عام 2023 من خلال عملية «الفارس الشهم 2»، حيث بلغت مساهمات الدولة لكل من تركيا وسوريا 10030 طناً من المساعدات.
وأشار اليماحي إلى المبدأ التاسع من مبادئ الخمسين، الذي يؤكد أن المساعدات الإنسانية جزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب من دون تمييز.

البرلمان العربي
الإمارات
محمد أحمد اليماحي
رجب طيب أردوغان
سوريا
تركيا
عملية الفارس الشهم 2
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