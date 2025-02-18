«الصحفيين الإماراتية» تعتمد «أفضل صانع محتوى» كجائزة ربع سنوية

دبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، خلال اجتماع مجلس إدارته، جائزة «أفضل صانع محتوى»، لتصبح ربع سنوية، وسيتم الكشف عن الفائز فيها بداية أبريل المقبل، فيما فاز بنسختها الأولى عبدالله العبدولي، وتم تكريمه خلال احتفال الجمعية بيوبيلها الفضي.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه الذي عقد في مقر الجمعية بدبي، الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، والنتائج الإيجابية التي حققها احتفالها بيوبيلها الفضي، مؤكداً التزام الجمعية بتنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتميزة خلال العام الجاري.

ناقش الاجتماع، الذي عقد برئاسة فضيلة المعيني، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور محمد سعيد الطنيجي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وخالد الغيلاني، أمين السر، وحسن عمران، أمين الصندوق، والأعضاء حليمة الملا، وعلي شهدور، فاطمة الدرمكي، ومحمد العامري، سير العمل وآلية تنفيذ الخطط في المرحلة المقبلة، وأبرز القرارات التي تم اتخاذها، وتم استعراض الشراكات الجديدة التي تم إبرامها مع عدد من المؤسسات المتخصصة، والتي يتوقع لها تحقيق أهداف الجمعية ودورها البارز في خدمة المجتمع الإعلامي.