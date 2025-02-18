914 فرصة تدريبية ووظيفية في «أميركية الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، معرض الوظائف 2025، بمشاركة 79 شركة من مختلف القطاعات، سجل فيه أكثر من 1500 من الطلبة والخريجين للاستفادة من الفرص التدريبية والوظيفية التي يوفرها المعرض، والتي تبلغ نحو 914 فرصة، واستكشاف مسارات مهنية متنوعة، عبر التواصل مع نخبة من مسؤولي التوظيف، لفهم أعمق لمتطلبات سوق العمل المتغير.

وكان مكتب التطوير وشؤون الخريجين في الجامعة نظم قبل المعرض أسبوع الإعداد المهني، شارك خلاله الطلبة في سلسلة ورشات عمل لتزويدهم بالمهارات الوظيفية التي تساعدهم خلال المعرض، والتي ركزت على تطوير المهارات الأساسية مثل كتابة السيرة الذاتية، وتقنيات إجراء المقابلات، وبناء الهوية المهنية، مما ساهم في إعداد الطلبة لتحقيق أقصى استفادة من معرض الوظائف وترك انطباع إيجابي يعكس كفاءاتهم المهنية.

وأكد الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، أهمية المعرض في دعم مسيرة الطلبة والخريجين المهنية: «نلتزم في الجامعة الأميركية في الشارقة بتزويد طلبتنا بالمعرفة والمهارات اللازمة للتميز في سوق العمل. يجسد معرض الوظائف شراكات الجامعة القوية مع مختلف القطاعات، ويشكّل منصة مهمة لربط الطلبة والخريجين بفرص حقيقية تسهم في رسم ملامح مستقبلهم المهني».