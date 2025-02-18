طرح النسخة الأولية من هيكلية امتحانات الفصل الثاني

دينا جوني (أبوظبي)

نشرت وزارة التربية والتعليم النسخة الأولية من هيكلية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وعممتها على جميع الإدارات المدرسية والمعلمين من خلال منصة التعلّم الذكي.

وتتضمن الهيكلية المواد الدراسية من الفئة «أ» النظرية للطلبة في الصفين الثالث والرابع، وكذلك الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، فيما تقتصر على مادتي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية للصفوف من الخامس إلى الثامن. ودعت الوزارة معلمي المواد إلى تصحيح أي خطأ أو مشكلة في وثيقة هيكلية الاختبارات في 12 مادة مختلفة، من خلال ملاحظات تدوّن في استمارة خاصة تمّ تعميمها.

ويمكن للمعلمين تحديد الخطأ أو التعديل المطلوب في خمسة محاور مختلفة، هي السؤال الامتحاني، أو المهارات، أو الأمثلة، أو المصدر التعليمي، أو أرقام الصفحات.

وطلبت إدارة التقييم وقياس أداء الطلبة في وزارة التربية والتعليم إبداء الملاحظات خلال ثلاثة أيام عمل من نشر الهيكلية، للتمكّن من تدقيقها واعتمادها في الوقت المناسب.

وتحدد الوزارة في هيكلية الاختبارات نواتج التعلّم ومعايير الأداء المتوقعة من الطالب، والمهارة التي يبرزها كل سؤال في الاختبار، ونوع السؤال المطروح، بالإضافة إلى جدول بالملاحظات الجانبية.

كما تتضمن الهيكلية مدة الامتحان، والدرجة القصوى، ونوع الامتحان، سواء كان ورقياً أو إلكترونياً.

هياكل الاختبارات

ستوفر وزارة التربية والتعليم هياكل الاختبارات المركزية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2024 - 2025، لكل مادة، وستتيحها لإدارات جميع المدارس الحكومية والخاصة، التي تتبع مناهج الوزارة.