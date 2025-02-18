الأربعاء 19 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طرح النسخة الأولية من هيكلية امتحانات الفصل الثاني

طرح النسخة الأولية من هيكلية امتحانات الفصل الثاني
19 فبراير 2025 02:01

دينا جوني (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة
«التربية» تعتمد البرمجة الزمنية لامتحانات نهاية الفصل الثاني
«التربية»: الدراسة المنزلية متاحة للمواطنين والمقيمين «ذاتياً»

نشرت وزارة التربية والتعليم النسخة الأولية من هيكلية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وعممتها على جميع الإدارات المدرسية والمعلمين من خلال منصة التعلّم الذكي. 
وتتضمن الهيكلية المواد الدراسية من الفئة «أ» النظرية للطلبة في الصفين الثالث والرابع، وكذلك الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، فيما تقتصر على مادتي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية للصفوف من الخامس إلى الثامن. ودعت الوزارة معلمي المواد إلى تصحيح أي خطأ أو مشكلة في وثيقة هيكلية الاختبارات في 12 مادة مختلفة، من خلال ملاحظات تدوّن في استمارة خاصة تمّ تعميمها. 
ويمكن للمعلمين تحديد الخطأ أو التعديل المطلوب في خمسة محاور مختلفة، هي السؤال الامتحاني، أو المهارات، أو الأمثلة، أو المصدر التعليمي، أو أرقام الصفحات. 
وطلبت إدارة التقييم وقياس أداء الطلبة في وزارة التربية والتعليم إبداء الملاحظات خلال ثلاثة أيام عمل من نشر الهيكلية، للتمكّن من تدقيقها واعتمادها في الوقت المناسب. 
وتحدد الوزارة في هيكلية الاختبارات نواتج التعلّم ومعايير الأداء المتوقعة من الطالب، والمهارة التي يبرزها كل سؤال في الاختبار، ونوع السؤال المطروح، بالإضافة إلى جدول بالملاحظات الجانبية. 
كما تتضمن الهيكلية مدة الامتحان، والدرجة القصوى، ونوع الامتحان، سواء كان ورقياً أو إلكترونياً.
هياكل الاختبارات
ستوفر وزارة التربية والتعليم هياكل الاختبارات المركزية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2024 - 2025، لكل مادة، وستتيحها لإدارات جميع المدارس الحكومية والخاصة، التي تتبع مناهج الوزارة.

وزارة التربية والتعليم
امتحانات الفصل الثاني
التربية الإسلامية
آخر الأخبار
جواو موتا: سامحوني أنا «أسوأ مدرب»!
الرياضة
جواو موتا: سامحوني أنا «أسوأ مدرب»!
اليوم 12:30
العواصف الشتوية تضرب الساحل الشرقي الأميركي مجدداً
الأخبار العالمية
العواصف الشتوية تضرب الساحل الشرقي الأميركي مجدداً
اليوم 12:25
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بإنشاء وتنظيم مختبر الشارقة لتطوير الأزياء
علوم الدار
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بإنشاء وتنظيم مختبر الشارقة لتطوير الأزياء
اليوم 12:20
آبل تكشف عن iPhone SE 4.. تحديثات قوية ومزايا رائعة
التعليم والمعرفة
"آبل" تكشف عن "آيفون SE 4".. تحديثات قوية ومزايا رائعة
اليوم 12:15
حمدان بن مبارك: «خليجي القدامى» تمد الجسور بين الأجيال الكروية المختلفة
الرياضة
حمدان بن مبارك: «خليجي القدامى» تمد الجسور بين الأجيال الكروية المختلفة
اليوم 12:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©