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تارلينج بطل «ضد الساعة للفردي» في «الحديريات»

تارلينج بطل «ضد الساعة للفردي» في «الحديريات»
19 فبراير 2025 02:01

أبوظبي (الاتحاد)

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فاز الدراج البريطاني جوشوا تارلينج بمرحلة «تودور» الثانية في طواف الإمارات 2025، السباق العالمي والوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويقام في نسخته السابعة، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ويستمر حتى 23 فبراير الجاري.
وجاء تارلينج، دراج فريق إينوس جريناديرز، في صدارة المرحلة الثانية لسباق ضد الساعة الفردي، حيث انطلق الشاب البالغ من العمر 21 عاماً عبر المسار المسطح الذي يبلغ طوله 12.2 كم في جزيرة الحديريات، بمعدل سرعة بلغ 56.671 كم/ ساعة، ليحقق أول انتصار له في موسم 2025.
وسجل تارلينج أسرع زمن قدره 12 دقيقة و55 ثانية عند خط النهاية، وتغلب على السويسري ستيفان بيسيجير، دراج فريق «ديكاثلون إيه جي 2 آر لا مونديال»، الذي حل في المركز الثاني بفارق 13 ثانية.
وأبقى فريق الإمارات «إكس آر جي» على حظوظه القوية في المنافسة على لقب النسخة السابعة من الطواف، بعد أن احتل السلوفيني تادي بوجاتشار وزميله في الفريق الأسترالي جاي فاين المركزين الثالث والرابع في المرحلة، بفارق 18 و21 ثانية عن تارلينج على الترتيب.
وعلى الرغم من المستوى المميز لفريق الإمارات، لكنه تعرض لضربة قوية بغياب دراجه الكولومبي خوان سيباستيان مولانو، بعد أن قرر الفريق استبعاده من المشاركة في المرحلة الثانية جراء السقوط العنيف الذي تعرض له في اليوم الأول، حيث أعلن طبيب الفريق أن الدراج تعرض لالتواء شديد في كاحل القدم تسبب في تورم شديد يجبره على الحصول على الراحة ومزيد من الفحوص والمراقبة.
وكان بطل المرحلة الأولى، الإيطالي جوناثان ميلان، دراج ليدل تريك، آخر من دخل سباق ضد الساعة الفردي، لكنه لم يتمكن من الوصول للسرعة اللازمة لتسجيل أسرع زمن، لينهي السباق في المركز 49، متأخراً بفارق دقيقة و13 ثانية، ويخسر القميص الأحمر لصالح تارلينج.
وقال تارلينج عقب نهاية المرحلة الثانية: «كنت أعاني سوء الحظ منذ نهاية العام الماضي بعض الشيء، لكني واصلت المشاركة في سباقات الزمن، لذا كنت بحاجة إلى هذا الفوز، وأنا سعيد للغاية بتحقيقه». وأضاف: «لقد كانت لدينا عقلية جيدة، وكنت أحاول أن أكون واثقاً كوني مرشحاً للفوز في هذه المرحلة، الرياح كانت شديدة، خاصة في الجزء الأول الذي كان عبارة عن رياح معاكسة، ثم كان هناك قسم طويل من الرياح العرضية، أعتقد أن الجزء الأول كان الأصعب، آمل أن أواصل الطواف بالثقة نفسها، ولديّ الحماس للمراحل المقبلة».
بفوز تارلينج، اعتلى الدراج البريطاني صدارة الترتيب العام للطواف، وحصل على القميص الأحمر برعاية الشركة العالمية القابضة بإجمالي زمن قدره 3 ساعات و44 دقيقة و29 ثانية.
كما تصدر تارلينج تصنيف النقاط والدراجين الشباب، حيث حصل عقب نهاية المرحلة الثانية على القميص الأخضر برعاية مبادلة برصيد 20 نقطة، وكذلك القميص الأبيض برعاية نخيل لأفضل دراج شاب، بينما ظل الإيطالي مانويل تاروزي دراج فريق «في إف جروب باردياني سي اس في - فيزاني»، مرتدياً القميص الأسود، برعاية الدار، كقائد لمرحلة السرعة المتوسطة.

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