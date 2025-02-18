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علوم الدار

تعاون بين «أبوظبي لبناء السفن» و«أسري»

تعاون بين «أبوظبي لبناء السفن» و«أسري»
19 فبراير 2025 02:01

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت أبوظبي لبناء السفن، الشركة التابعة لمجموعة «إيدج» والرائدة إقليمياً في تصميم السفن الحربية والتجارية وبنائها وإصلاحها وصيانتها وتجديدها وتحويلها، أمس، مذكرة تفاهم مع الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن «أسري»، منشأة الإصلاح والتصنيع البحري الرائدة في منطقة الخليج العربي ومقرها البحرين، للإسهام في تعزيز التميز الإقليمي في إنتاج السفن التجارية.
وستعمل الشركتان معاً على بناء سفن مساعدة وزوارق ميناء جديدة، وتشكيل لجنة مشتركة لتقييم جدوى كل مشروع. وشهد الشيخ محمد بن راشد آل خليفة، نائب الرئيس التنفيذي في «أسري»، وحمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، وعمر الزعابي، رئيس قطاع التجارة ودعم المهام في «إيدج»، توقيع مذكرة التفاهم من قبل ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن، والدكتور أحمد العبري، الرئيس التنفيذي في «أسري»، على هامش فعاليات معرض الدفاع والأمن البحري «نافدكس» 2025. وقال ديفيد ماسي، إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون داخل صناعة النقل البحري في المنطقة، فمن خلال الجمع بين خبرة شركة أبوظبي لبناء السفن في تصميم وبناء السفن، والقدرات المعروفة التي تمتلكها «أسري» في مجال الإصلاح والصيانة، نهدف سوياً إلى تقديم حلول عالمية المستوى لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء.
من جانبه، أعرب الدكتور أحمد العبري عن سعادته بالتعاون مع شركة أبوظبي لبناء السفن، الرائدة في إنتاج السفن الحربية والتجارية، موضحاً أن مذكرة التفاهم تعكس الرؤية المشتركة للاستفادة من نقاط القوة، واستكشاف فرص جديدة في مشاريع السفن المساعدة وزوارق الميناء، إلى جانب تعزيز القدرات السيادية لقطاع النقل البحري في المنطقة.

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