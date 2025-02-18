«إيدج» و«جنرال موتورز للصناعات الدفاعية» تبحثان الفرص الاستراتيجية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «إيدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، وشركة جنرال موتورز للصناعات الدفاعية، اتفاقية لتقييم المشاريع التي تركز على الآليات التكتيكية الخفيفة للعملاء في الشرق الأوسط وأفريقيا وماليزيا وإندونيسيا.

وبموجب بنود مذكرة التفاهم، ستعمل شركة جنرال موتورز للصناعات الدفاعية، التابعة لـ «جنرال موتورز»، مع شركة «نمر للآليات المدرعة»، التابعة لمجموعة «إيدج»، على اغتنام الفرص المحتملة.

وتم الإعلان عن الاتفاقية التي حضرها أيضاً مارتینا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى دولة الإمارات، وجاك أوبال، رئيس جنرال موتورز في أفريقيا والشرق الأوسط، وأبراهام دو بليسيس، الرئيس التنفيذي لشركة «نمر».

وجرى ذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» 2025، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقال خالد الزعابي، رئيس قطاع المنصات والأنظمة في مجموعة «إيدج»: «لا ريب أن هذا التعاون يعكس رؤية مشتركة لتوفير إمكانيات جديدة في حلول الدفاع. فمن خلال الجمع بين خبرة (إيدج) بالمنطقة وتميزها التشغيلي وبنيتها التحتية الراسخة مع الخبرة التقنية لشركة جنرال موتورز للصناعات الدفاعية وريادتها في القطاع، نهدف إلى بناء تعاون قوي من شأنه دعم المشاريع المبتكرة وتعزيز القدرات التشغيلية في الأسواق الرئيسة».

من جهة مماثلة، قال ستيف دومونت، رئيس شركة جنرال موتورز للصناعات الدفاعية: «تمثل هذه الاتفاقية الاستراتيجية خطوة مهمة نحو توطين القدرات المتقدمة لشركة جنرال موتورز للصناعات الدفاعية، وتوسيع نطاق الاستثمارات والتقنيات التحويلية لشركة جنرال موتورز في أسواق الدفاع العالمية الجديدة. نخطط معاً لتقديم حلول تنقل متقدمة واستثنائية من حيث الأداء والموثوقية والجودة، مما يتيح لعملائنا إنجاز مهامهم بأمان».

ويمكن للحاضرين في معرض «آيدكس» رؤية آلية المشاة متعددة الأغراض من «جنرال موتورز» للصناعات الدفاعية في جناح «إيدج» الخارجي CP-270. كما يجري عرض المزيد من تقنيات «إيدج» ومحفظة شركاتها في جناح «إيدج C20» في القاعة 5، كما يمكنهم رؤية المزيد من تقنيات «جنرال موتورز» للصناعات الدفاعية في الجناح 03-AO9 في القاعة 3.