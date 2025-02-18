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علوم الدار

«تريندز» يعزز دوره شريكاً معرفياً في «آيدكس» و«نافدكس» 2025

محمد العلي خلال أحد اللقاءات (من المصدر)
19 فبراير 2025 02:01

أبوظبي (الاتحاد)

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آيدكس ونافدكس
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أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات مشاركته في النسخة السابعة عشرة من معرض «آيدكس»، والنسخة الثامنة من معرض «نافدكس» 2025، مؤكداً مكانته باعتباره شريكاً معرفياً في مجالات البحث والتحليل الاستراتيجي لقضايا الدفاع والأمن، في إطار جهوده لتعزيز دور البحث العلمي في تقديم تحليلات معمقة حول المستجدات الجيوسياسية والتكنولوجية.
وقد شهدت فعاليات المعرضين مشاركة خبراء مكتب «تريندز» في الولايات المتحدة الأميركية، في عدد من الجلسات الحوارية الاستراتيجية.
وفي إطار تعزيز دوره باعتباره شريكاً معرفياً، عقد فريق «تريندز» البحثي، برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي، سلسلة من الحوارات مع عدد من كبار المسؤولين والخبراء، من أبرزهم معالي محمد بن مبارك المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، حيث ناقش الجانبان دور البحث العلمي في استشراف الأحداث. كما التقى فريق «تريندز» العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، مدير إدارة الدوريات الخاصة والمشرف العام على الموروث الشرطي في شرطة أبوظبي.
وأكد الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز»، أن المشاركة في «آيدكس» و«نافدكس» 2025 تعكس التزام المركز بتقديم أبحاث رصينة، تسهم في فهم التحوُّلات العالمية في مجال الدفاع. وقال إن معرضي «آيدكس» و«نافدكس» من أبرز الفعاليات في قطاع الصناعات الدفاعية، حيث يبرزان التطورات التكنولوجية في هذا المجال».

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