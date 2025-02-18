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زايد بن حمد يزور منصة طيران شرطة أبوظبي

زايد بن حمد خلال اطلاعه على الطائرة العمودية الجديدة (من المصدر)
19 فبراير 2025 02:01

أبوظبي (الاتحاد)

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زار العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، مدير إدارة الدوريات الخاصة، منصة إدارة طيران شرطة أبوظبي في معرض الدفاع الدولي «آيدكس» 2025. وقام بجولة اطلع خلالها على الطائرة العمودية الجديدة (BELL-429) التي تمتاز بأنظمتها الحديثة المتطورة للتصوير الحراري ونقل الصورة من موقع الحدث إلى غرفة العمليات الرئيسة «مركز القيادة والتحكم» بإدارة العمليات في شرطة أبوظبي، وتعرف إلى أبرز مهامها، مثل تأمين الفعاليات والمواكب والطرق، ونقل القوة الشرطية، وتدريب القوات الخاصة على العمليات والمهام الشرطية.
وأكد العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بتقديم أفضل الممارسات المتطورة في «آيدكس»، لافتاً إلى أن أسطول مروحيات شرطة أبوظبي مجهز بأحدث المعدات والكادر البشري على درجة عالية من الكفاءة والاحترافية. ولفت إلى أهمية «آيدكس» في دعم منظومة الابتكار، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب، واستعراض أحدث التقنيات وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية يواكب أحدث المستجدات والتطورات ويتبنى نهج الابتكار والحلول التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.

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