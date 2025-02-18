شرطة أبوظبي تعرض أنظمتها الأمنية الريادية

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي بأحدث أنظمتها الأمنية المتطورة ضمن منصتها بمعرض الدفاع الدولي «أيدكس 2025» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» من خلال مركز شرطة أبوظبي للذكاء الاصطناعي 57، الذي يعتمد على توظيف الذكاء الاصطناعي وتسخير أحدث التقنيات المبتكرة لتعزيز الأمن والسلامة الأمنية والمرورية لمدينة أبوظبي ونشر الطمأنينة بالمجتمع وفق منهجية علمية متطورة، ويتضمن المركز أنظمة أمنية ومرورية تقوم على أسس التكامل والترابط ضمن تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة البيانات والتحليلات والخرائط، ويقدم خدمات استباقية عالية الجودة للمجتمع.

وتستعرض إدارة الأدلة الجنائية في المنصة أحدث تقنياتها في توظيف التقنيات لتقديم خدمات الأدلة الجنائية المتقدمة، ورسم خرائط لأرقام مسح المعادن والأسلحة وهياكل المركبات، وتحديد الأرقام التسلسلية بدقة عالية، وفقاً لأعلى المعايير الدولية، بالإضافة إلى تقديم أول مختبر باليستي متنقل للأسلحة والذخائر في العالم. ويُعد مختبر المقذوفات المتنقل الحائز على جوائز هو الأول من نوعه في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، وهو معتمد دولياً من قبل منظمة CIP ويستخدم أحدث التقنيات لاختبار الأسلحة والذخائر واعتمادها وفقاً للمعايير الدولية، بما في ذلك اختبار المواد الباليستية المقاومة للرصاص.

ويشارك مركز التدريب الافتراضي التابع لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ضمن المنصة بعرض سيناريو التفتيش الأمني المدعم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ويعد من أحدث السيناريوهات الأمنية التي يتم خلالها تدريب منتسبي شرطة أبوظبي من أصحاب الاختصاص وفقاً لمعايير متطورة ودقيقة، ويعد السيناريو من ضمن سيناريوهات افتراضية أمنية وشرطية عديدة طورها مركز التدريب الافتراضي، من أبرزها التحقيق في الحرائق الافتراضي، والنظام الافتراضي للتوعية من المخدرات، ونظام الإسعافات الأولية الافتراضي، وسيناريو إجراءات المطار لأصحاب الهمم من فئة التوحد الافتراضي الذي تم تطويره بالتعاون مع هيئة التعليم والمعرفة، وسيناريو المستجيب الأول للبلاغات المرورية.

الروبوت صقر

تعرض مديرية المرور والدوريات الأمنية الروبوت صقر (الشبيه بالإنسان) الذي يعد من أحدث روبوتاتها الذكية، حيث تفاعل معه زوار «آيدكس» وقدم الردود حول تساؤلاتهم في العديد من موضوعات التوعية المرورية حول مخاطر الانشغال عن الطريق والنصائح المرورية، وإجابات دقيقة حول قيمة المخالفات المرورية، وأهمية القيادة المرورية الآمنة، وحثهم على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور تجنباً لوقوع المخالفات وعرض الأفلام التوعوية الرقمية وعزز الثقافة المرورية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجاءت فكرة إدخال الروبوت الذكي من منطلق أن تقنيات الذكاء الاصطناعي صديقة للمجتمع، ويتم استخدامها في التثقيف والتوعية المرورية سواء في المبادرات التي تنفذها شرطة أبوظبي، أو مختلف الفعاليات التي تشارك فيها مع الشركاء الرئيسيين.