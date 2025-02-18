الأربعاء 19 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تعرض أنظمتها الأمنية الريادية

شرطة أبوظبي تعرض أنظمتها الأمنية الريادية
19 فبراير 2025 02:01

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"نافدكس 2025".. مرفأ الريادة والابتكار في الصناعات البحرية العالمية
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس نيبال بذكرى يوم الديمقراطية
آيدكس ونافدكس
تابع التغطية كاملة

تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي بأحدث أنظمتها الأمنية المتطورة ضمن منصتها بمعرض الدفاع الدولي «أيدكس 2025» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» من خلال مركز شرطة أبوظبي للذكاء الاصطناعي 57، الذي يعتمد على توظيف الذكاء الاصطناعي وتسخير أحدث التقنيات المبتكرة لتعزيز الأمن والسلامة الأمنية والمرورية لمدينة أبوظبي ونشر الطمأنينة بالمجتمع وفق منهجية علمية متطورة، ويتضمن المركز أنظمة أمنية ومرورية تقوم على أسس التكامل والترابط ضمن تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة البيانات والتحليلات والخرائط، ويقدم خدمات استباقية عالية الجودة للمجتمع.
وتستعرض إدارة الأدلة الجنائية في المنصة أحدث تقنياتها في توظيف التقنيات لتقديم خدمات الأدلة الجنائية المتقدمة، ورسم خرائط لأرقام مسح المعادن والأسلحة وهياكل المركبات، وتحديد الأرقام التسلسلية بدقة عالية، وفقاً لأعلى المعايير الدولية، بالإضافة إلى تقديم أول مختبر باليستي متنقل للأسلحة والذخائر في العالم. ويُعد مختبر المقذوفات المتنقل الحائز على جوائز هو الأول من نوعه في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، وهو معتمد دولياً من قبل منظمة CIP ويستخدم أحدث التقنيات لاختبار الأسلحة والذخائر واعتمادها وفقاً للمعايير الدولية، بما في ذلك اختبار المواد الباليستية المقاومة للرصاص.
ويشارك مركز التدريب الافتراضي التابع لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ضمن المنصة بعرض سيناريو التفتيش الأمني المدعم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ويعد من أحدث السيناريوهات الأمنية التي يتم خلالها تدريب منتسبي شرطة أبوظبي من أصحاب الاختصاص وفقاً لمعايير متطورة ودقيقة، ويعد السيناريو من ضمن سيناريوهات افتراضية أمنية وشرطية عديدة طورها مركز التدريب الافتراضي، من أبرزها التحقيق في الحرائق الافتراضي، والنظام الافتراضي للتوعية من المخدرات، ونظام الإسعافات الأولية الافتراضي، وسيناريو إجراءات المطار لأصحاب الهمم من فئة التوحد الافتراضي الذي تم تطويره بالتعاون مع هيئة التعليم والمعرفة، وسيناريو المستجيب الأول للبلاغات المرورية.
الروبوت صقر
تعرض مديرية المرور والدوريات الأمنية الروبوت صقر (الشبيه بالإنسان) الذي يعد من أحدث روبوتاتها الذكية، حيث تفاعل معه زوار «آيدكس» وقدم الردود حول تساؤلاتهم في العديد من موضوعات التوعية المرورية حول مخاطر الانشغال عن الطريق والنصائح المرورية، وإجابات دقيقة حول قيمة المخالفات المرورية، وأهمية القيادة المرورية الآمنة، وحثهم على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور تجنباً لوقوع المخالفات وعرض الأفلام التوعوية الرقمية وعزز الثقافة المرورية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجاءت فكرة إدخال الروبوت الذكي من منطلق أن تقنيات الذكاء الاصطناعي صديقة للمجتمع، ويتم استخدامها في التثقيف والتوعية المرورية سواء في المبادرات التي تنفذها شرطة أبوظبي، أو مختلف الفعاليات التي تشارك فيها مع الشركاء الرئيسيين.

شرطة أبوظبي
معرض الدفاع الدولي
نافدكس
معرض الدفاع البحري
آيدكس
الإمارات
آخر الأخبار
جواو موتا: سامحوني أنا «أسوأ مدرب»!
الرياضة
جواو موتا: سامحوني أنا «أسوأ مدرب»!
اليوم 12:30
العواصف الشتوية تضرب الساحل الشرقي الأميركي مجدداً
الأخبار العالمية
العواصف الشتوية تضرب الساحل الشرقي الأميركي مجدداً
اليوم 12:25
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بإنشاء وتنظيم مختبر الشارقة لتطوير الأزياء
علوم الدار
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بإنشاء وتنظيم مختبر الشارقة لتطوير الأزياء
اليوم 12:20
آبل تكشف عن iPhone SE 4.. تحديثات قوية ومزايا رائعة
التعليم والمعرفة
"آبل" تكشف عن "آيفون SE 4".. تحديثات قوية ومزايا رائعة
اليوم 12:15
حمدان بن مبارك: «خليجي القدامى» تمد الجسور بين الأجيال الكروية المختلفة
الرياضة
حمدان بن مبارك: «خليجي القدامى» تمد الجسور بين الأجيال الكروية المختلفة
اليوم 12:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©