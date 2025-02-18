الأربعاء 19 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

صندوق خليفة يدعم ستة مشاريع خلال «آيدكس»

زوار في جناح الصندوق بالمعرض (من المصدر)
19 فبراير 2025 02:01

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"نافدكس 2025".. مرفأ الريادة والابتكار في الصناعات البحرية العالمية
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس نيبال بذكرى يوم الديمقراطية
آيدكس ونافدكس
تابع التغطية كاملة

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع دعمه لستة مشاريع خلال مشاركتهم في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» المقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» في الفترة من 17 إلى 21 فبراير الجاري.
وتتضمن قائمة المشاريع التي حظيت بدعم الصندوق والمشاركة في المعرض شركة «إيه يو إيه ڤي لخدمات الطائرات المسيرة»، التي تقدم برامج تدريب متخصّصة تؤهل المتدربين لاستخدام الطائرات المسيرة بكفاءة وأمان، فضلاً عن اعتزامها طرح أحدث نموذج لطائرة مسيّرة تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وشركة «يونيلكس لتجارة قطع غيار المعدات الثقيلة»، المتخصّصة في تجارة وتصنيع قطع غيار المعدات الثقيلة والآليات العسكرية، وقطع غيار الآليات الخفيفة وتقطيع المعادن بالليزر والماء، حيث بدأ نشاط الشركة منذ عقودٍ، وساعدها الصندوق في توسعة نشاطها.
وتشارك أيضاً في المعرض شركة «دروع للمعدات الدفاعية»، المتخصّصة في تصنيع المعدات الدفاعية العسكرية والذخائر بأنواعها كافة، وشركة «الأجواء للتجهيزات العسكرية»، المتخصّصة في إنتاج الملابس العسكرية والشارات، وتصنيع الخيام العسكرية ومستلزمات الإقامة الميدانية ومعدات الإضاءة، وحماية الرأس والنظارات والقفازات بأنواعها كافة، وشركة «الإمارات لتكنولوجيا الدفاع»، المتخصّصة في تجارة الأجهزة الإلكترونية الدقيقة وقطع غيار الأسلحة والذخائر والمعدات والآليات الثقيلة، وشركة «بلاك وولف لتجارة المعدات العسكرية»، المتخصّصة في تجارة الملابس والمستلزمات العسكرية وتجارة المعدات العسكرية، وتقديم التدريب العسكري المحاكي للواقع.
وقالت موزة الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يحرص الصندوق على دعم وتطوير المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي والصناعي، وخاصة تكنولوجيا الصناعة الدفاعية بالدولة، حيث تتيح مشاركتنا الفرصة للمشاريع الستة في تكوين شبكة علاقات واسعة مع القادة العالميين وصانعي القرار ومصنعي المعدات الأصلية في مجال صناعة الدفاع والتكنولوجيا العسكرية، وذلك انطلاقاً من رؤية تهدف إلى دعم المساعي الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للصناعات الدفاعية».

صندوق خليفة لتطوير المشاريع
معرض الدفاع الدولي
نافدكس
معرض الدفاع البحري
آيدكس
الإمارات
آخر الأخبار
جواو موتا: سامحوني أنا «أسوأ مدرب»!
الرياضة
جواو موتا: سامحوني أنا «أسوأ مدرب»!
اليوم 12:30
العواصف الشتوية تضرب الساحل الشرقي الأميركي مجدداً
الأخبار العالمية
العواصف الشتوية تضرب الساحل الشرقي الأميركي مجدداً
اليوم 12:25
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بإنشاء وتنظيم مختبر الشارقة لتطوير الأزياء
علوم الدار
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بإنشاء وتنظيم مختبر الشارقة لتطوير الأزياء
اليوم 12:20
آبل تكشف عن iPhone SE 4.. تحديثات قوية ومزايا رائعة
التعليم والمعرفة
"آبل" تكشف عن "آيفون SE 4".. تحديثات قوية ومزايا رائعة
اليوم 12:15
حمدان بن مبارك: «خليجي القدامى» تمد الجسور بين الأجيال الكروية المختلفة
الرياضة
حمدان بن مبارك: «خليجي القدامى» تمد الجسور بين الأجيال الكروية المختلفة
اليوم 12:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©