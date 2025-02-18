صندوق خليفة يدعم ستة مشاريع خلال «آيدكس»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع دعمه لستة مشاريع خلال مشاركتهم في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» المقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» في الفترة من 17 إلى 21 فبراير الجاري.

وتتضمن قائمة المشاريع التي حظيت بدعم الصندوق والمشاركة في المعرض شركة «إيه يو إيه ڤي لخدمات الطائرات المسيرة»، التي تقدم برامج تدريب متخصّصة تؤهل المتدربين لاستخدام الطائرات المسيرة بكفاءة وأمان، فضلاً عن اعتزامها طرح أحدث نموذج لطائرة مسيّرة تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وشركة «يونيلكس لتجارة قطع غيار المعدات الثقيلة»، المتخصّصة في تجارة وتصنيع قطع غيار المعدات الثقيلة والآليات العسكرية، وقطع غيار الآليات الخفيفة وتقطيع المعادن بالليزر والماء، حيث بدأ نشاط الشركة منذ عقودٍ، وساعدها الصندوق في توسعة نشاطها.

وتشارك أيضاً في المعرض شركة «دروع للمعدات الدفاعية»، المتخصّصة في تصنيع المعدات الدفاعية العسكرية والذخائر بأنواعها كافة، وشركة «الأجواء للتجهيزات العسكرية»، المتخصّصة في إنتاج الملابس العسكرية والشارات، وتصنيع الخيام العسكرية ومستلزمات الإقامة الميدانية ومعدات الإضاءة، وحماية الرأس والنظارات والقفازات بأنواعها كافة، وشركة «الإمارات لتكنولوجيا الدفاع»، المتخصّصة في تجارة الأجهزة الإلكترونية الدقيقة وقطع غيار الأسلحة والذخائر والمعدات والآليات الثقيلة، وشركة «بلاك وولف لتجارة المعدات العسكرية»، المتخصّصة في تجارة الملابس والمستلزمات العسكرية وتجارة المعدات العسكرية، وتقديم التدريب العسكري المحاكي للواقع.

وقالت موزة الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يحرص الصندوق على دعم وتطوير المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي والصناعي، وخاصة تكنولوجيا الصناعة الدفاعية بالدولة، حيث تتيح مشاركتنا الفرصة للمشاريع الستة في تكوين شبكة علاقات واسعة مع القادة العالميين وصانعي القرار ومصنعي المعدات الأصلية في مجال صناعة الدفاع والتكنولوجيا العسكرية، وذلك انطلاقاً من رؤية تهدف إلى دعم المساعي الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للصناعات الدفاعية».