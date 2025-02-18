«آيدكس» يسلط الضوء على ابتكارات الفائزين بمبادرة «مسار الابتكار»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس»، ومعرض الدفاع البحري والأمن البحري «نافدكس» 2025، عن الفائزين بمبادرة «مسار الابتكار» في «آيدكس».

وتوفر المبادرة فرصة فريدة للعارضين للحصول على التقدير لمنتجاتهم المبتكرة، حيث أتيح لكل شركة مشاركة في المعرض ترشيح منتج واحد للمنافسة، بشرط أن يكون عرضه الأول في «آيدكس» و«نافدكس» 2025. وتم اختيار 20 منتجاً لتكون جزءاً من هذه المبادرة.

وتحتفي المبادرة بالحلول المبتكرة التي تشكل مستقبل الدفاع والأمن وحماية الإنسان، وعكست الابتكارات الفائزة هذا العام قفزة نوعية في تقنيات المهام الحيوية، والتخطيط العملياتي في الوقت الفعلي، وحلول التدريب المتقدمة، وجميعها مصممة لتعزيز السلامة والكفاءة والاستجابة في العمليات الدفاعية العالمية.

وحصلت شركة BlackSky، الراعي الداعم لـ «آيدكس توكس»، على تقدير ضمن مبادرة «مسار الابتكار» لمنصتها BlackSky Spectra، وهي منصة فضائية استخباراتية تجارية فريدة من نوعها تتيح مراقبة ديناميكية شاملة من الفضاء بسرعة وتكرار غير مسبوقين، وبكفاءة اقتصادية عالية.

ومن بين الابتكارات المتميزة الأخرى، تعمل BlueRoom Simulations على إحداث تحول في التدريب الطبي العسكري من خلال الواقع المعزز، مما يمكن الأفراد من الاستعداد لمواقف الطوارئ والمعارك عالية الضغط. في حين قدمت Onebrief منصة متقدمة للتخطيط الفوري، تتيح للفرق العسكرية اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة في العمليات المعقدة.