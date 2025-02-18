«Core42» تطلق منصة سحابية بالتعاون مع «كوالكوم»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «Core42»، التابعة لمجموعة «G42»، والمتخصصة في البنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، إطلاق منصة «ساحة مبتكري الذكاء الاصطناعي» في مراكز البيانات بالدولة؛ بهدف تمكين المطورين ومهندسي الذكاء الاصطناعي من الاستفادة من تطبيقات ووكلاء ذكاء اصطناعي جاهزة، بالإضافة إلى نماذج لغوية وأدوات متقدمة تدعم تطوير وتدريب الذكاء الاصطناعي.

وأكد راغو تشاكرافارثي، نائب الرئيس التنفيذي للهندسة في شركة Core42، أن الذكاء الاصطناعي يشكل ركيزة أساسية في التحولات الرقمية السريعة التي يشهدها قطاع الأعمال، مشيراً إلى التزام الشركة بتوفير بنية تحتية متطورة تدعم هذا النمو.

وأضاف قائلاً: «تساعدنا حزمة Qualcomm AI Inference Suite على تسهيل الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز كفاءتها، مما يسهم في تسريع الابتكار وتحقيق استدامة أكبر في مختلف القطاعات».

من جانبه، أكد راشد العطار، نائب رئيس قسم الحوسبة السحابية بشركة «كوالكوم تكنولوجيز» أن التعاون مع «Core42» يمثل خطوة نحو فتح آفاق جديدة في مجالات الأتمتة والكفاءة التشغيلية، مشيراً إلى أن هذه الشراكة يمكن أن تحدث تحولاً كبيراً على مستوى المؤسسات، عبر تقديم وكلاء ذكاء اصطناعي متطورين لدعم تطبيقات متنوعة، تشمل أتمتة المدن الذكية، والتسويق الرقمي، والتطبيقات الطبية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: «توفر هذه الحلول منصة متكاملة وآمنة، تتيح للمطورين الوصول إلى المستخدمين من دون الحاجة إلى إدارة بنى تحتية معقدة، مما يسهم في تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع».