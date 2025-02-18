الأربعاء 19 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

9.77 مليار درهم صفقات «آيدكس ونافدكس 2025»

ماجد الجابري ومحمد الزعابي ومهرة الظاهري خلال المؤتمر الصحفي (من المصدر)
19 فبراير 2025 02:02

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"نافدكس 2025".. مرفأ الريادة والابتكار في الصناعات البحرية العالمية
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس نيبال بذكرى يوم الديمقراطية
آيدكس ونافدكس
تابع التغطية كاملة

أعلن مجلس التوازن، الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع والجهات الأمنية، إبرام 5 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 5.8 مليار درهم مع شركات محلية ودولية، خلال اليوم الثاني من أعمال معرضي «آيدكس ونافدكس 2025».
وبذلك تبلغ الصفقات المبرمة خلال اليومين الأوليين للمعرضين 18 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 9.77 مليار درهم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور ماجد أحمد الجابري، ومحمد سيف الزعابي، ومهرة بلال الظاهري، المتحدثين الرسميين لمجلس التوازن، للإعلان عن صفقات مجلس التوازن لصالح وزارة الدفاع في معرضي «آيدكس ونافدكس 2025»، اللذين يقامان تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتنظيم من مجموعة أدنيك، بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن.
وأوضحت مهرة بلال الظاهري، أن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الثاني من معرضي «آيدكس ونافدكس» في نسخة هذا العام بلغ 3 صفقات بقيمة 5.57 مليار درهم، تضمنت التعاقد مع شركة «كالدس إيروسبيس» لشراء منظومة الحداة «المرحلة الأولى» بقيمة 3.76 مليار درهم، والتعاقد مع شركة «إنترناشيونال جولدن جروب» لشراء الذخائر بقيمة 492 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «دي تي إي سي اندستريز ليميتد» لشراء زوارق مرور بحري فئة 50 متر بقيمة 1.38مليار درهم.
من جهته، قال محمد سيف الزعابي: إن إجمالي الصفقات الدولية لليوم الثاني من معرضي «آيدكس ونافدكس 2025»، بلغ صفقتين بقيمة 213 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع شركة «إم بي دي إيه» الفرنسية لتوفير قطع الغيار لمعدات وأجهزة للقوات البحرية وأعمال الصيانة والإصلاح والإسناد الفني بقيمة 32 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «أوغوستا ويستلاند افيشن سيرفيسيز» الإيطالية لتقديم خدمات الإسناد الفني والهندسي واللوجستي، وتوفير قطع غيار الطائرات بقيمة 181 مليون درهم.
تعزيز التعاون
أكد ماجد أحمد الجابري حرص مجلس التوازن على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين كبريات الشركات المحلية والدولية في قطاع الدفاع، مشيراً إلى أن «آيدكس ونافدكس 2025» يمثلان منصة محورية لعرض أحدث التقنيات والابتكارات. كما أشار إلى أهمية توقيع هذه الصفقات لدعم استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز قدراتها الدفاعية، وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز الاستثمار في التقنيات المتقدمة.

وزارة الدفاع
معرض الدفاع الدولي
نافدكس
معرض الدفاع البحري
آيدكس
الإمارات
آخر الأخبار
جواو موتا: سامحوني أنا «أسوأ مدرب»!
الرياضة
جواو موتا: سامحوني أنا «أسوأ مدرب»!
اليوم 12:30
العواصف الشتوية تضرب الساحل الشرقي الأميركي مجدداً
الأخبار العالمية
العواصف الشتوية تضرب الساحل الشرقي الأميركي مجدداً
اليوم 12:25
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بإنشاء وتنظيم مختبر الشارقة لتطوير الأزياء
علوم الدار
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بإنشاء وتنظيم مختبر الشارقة لتطوير الأزياء
اليوم 12:20
آبل تكشف عن iPhone SE 4.. تحديثات قوية ومزايا رائعة
التعليم والمعرفة
"آبل" تكشف عن "آيفون SE 4".. تحديثات قوية ومزايا رائعة
اليوم 12:15
حمدان بن مبارك: «خليجي القدامى» تمد الجسور بين الأجيال الكروية المختلفة
الرياضة
حمدان بن مبارك: «خليجي القدامى» تمد الجسور بين الأجيال الكروية المختلفة
اليوم 12:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©