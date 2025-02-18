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«البلديات والنقل» تطلق النسخة الرقمية من «الموسوعة التشريعية»

«البلديات والنقل» تطلق النسخة الرقمية من «الموسوعة التشريعية»
19 فبراير 2025 02:02

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت دائرة البلديات والنقل النسخة الرقمية من «الموسوعة التشريعية» التي تعد مرجعاً أساسياً للجمهور والمتعاملين ولشركاء الدائرة الاستراتيجيين، حيث تمّت مراجعة الموسوعة لتشمل حزمة متكاملة من القوانين والتشريعات التي تنظم كافة مسؤوليات الدائرة وعملياتها.
وتهدف الموسوعة التشريعية الرقمية، إلى نشر الوعي القانوني وتعزيزه وتوحيد المصادر القانونية، بالإضافة إلى دعم جهود الدائرة في الإشراف على التنمية الحضرية المستدامة، والارتقاء بالخدمات البلدية، وتعزيز نظام النقل المتكامل في إمارة أبوظبي.
وتتكون الموسوعة من ثمانية أقسام لتشمل تشريعات مختلفة ومتنوعة تُعنى بإنشاء الدائرة والجهات التابعة لها، والقطاع العقاري، وأعمال البناء والتشييد، إلى جانب التخطيط العمراني والبنية التحتية، والمظهر العام للإمارة، بالإضافة إلى منظومة الصحة والسلامة البيئية، والنقل المتكامل، كما تتناول الموسوعة تصنيف المكاتب الهندسية والمقاولين والمكاتب الاستشارية.
 وأشارت دائرة البلديات والنقل إلى أنّ النسخة الرقمية من «الموسوعة التشريعية» تقدم ميزة البحث المدعّم بالذكاء الاصطناعي، الذي من شأنه أن يوفّر نتائج دقيقة لغوياً لمساعدة المستخدمين للوصول إلى المعلومات المطلوبة بسهولة، بالإضافة إلى توفير خدمة جديدة ومتميزة من خلال التحدّث مباشرة مع المستشار الافتراضي المزوّد بتقنية «تشات جي بي تي»، التي تدعم تقديم المعلومات وفقاً للتشريعات القانونية وبلغات متعددة.

دائرة البلديات والنقل
أبوظبي
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