«الإرث الوطني في تحري الأهلة» يسلط الضوء على تاريخ الإمارات في الرصد

أبوظبي (وام)

أطلق مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، على هامش ملتقى «الشواف» لتحري الأهلة، معرضاً بعنوان «الإرث الوطني في تحري الأهلة وإعلان ثبوتها»، وذلك احتفاء بالإرث الوطني الذي تزخر به دولة الإمارات العربية المتحدة في شتى المجالات الدينيــة والاجتماعيـة والثقافيـة المرتبطـة بمجـال مراقبـة الأهلـة والعناية بوسـائل إثباتها.

ويستهدف المعرض، الذي افتتحه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس الأول، بحضور معالي العلامة عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، نائب رئيس المجلس، إبراز اهتمام القيادة الرشيدة بعلوم الفلك والفضاء منذ تأسيس الدولة، وتسليط الضوء على الموروث الإماراتي في تحري الأهلة، بالإضافة إلى التعريف بالوسائل التقليدية المستخدمة في الإعلان عن دخول الشهر القمري، مثل إطلاق المدفع وإشعال النار على قمم الجبال.

كما يستعرض المعرض التاريخ الحافل لمنظومة تحري الأهلة في الإمارات، وجهود الدولة في تطوير المراصد الفلكية، ويُعرّف بالشخصيات الإماراتية الرائدة في هذا المجال، مثل الملاح الفلكي أحمد بن ماجد.

وضم المعرض كنوزاً وطنية من وثائق دولة الإمارات في الإعلان عن تحري الأهلة، وصوراً من الإرث الإماراتي، حيث شكل جسراً حيوياً بين الماضي والحاضر، ومثل منصة مبتكرة لنقل المعارف والقيم التراثية للأجيال القادمة.