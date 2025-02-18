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«آيدكس» و«نافدكس».. مشاركة نسائية متميزة

«آيدكس» و«نافدكس».. مشاركة نسائية متميزة
19 فبراير 2025 02:02

هالة الخياط (أبوظبي)
برز العنصر النسائي في أكثر من جناح داخل معرض «آيدكس ونافدكس 2025»، ممن كنّ في واجهة الاستقبال الرئيسة للعديد من الأجنحة العربية والعالمية، كاسراً خشونة الأسلحة المعروضة، والتكنولوجيا الدفاعية والتسليحية. ولم يقتصر دور العنصر النسائي من المواطنات في إرشاد الزوار والتعريف بالأجنحة المشاركة، بل تجاوز ذلك إلى مشاركتهن في عرض الأسلحة، وقدمن مشاريع طموحة تركزت في مجالات الدفاع وإنتاج الصور والبيانات الجغرافية.
وأكدت مواطنات شاركن في المعرض ضمن أجنحة الشركات التي يعملن لديها أهمية مشاركتهن في «آيدكس» 2025، وتعزيز دور المرأة الإماراتية في خدمة الوطن.

وقالت أصيلة خليفة المسماري، مهندس ميكانيكي أول في معهد الابتكار التكنولوجي: «إن معرض آيدكس يزود المواطنات بخبرات في مجالات الدفاع والسلاح، ويعزز ثقتهن بأنفسهن، ويؤكد أن دولة الإمارات متطورة في قطاع السلاح والدفاع الجوي والبري والبحري والملاحة الجوية والتدريب العسكري بوجود العنصر النسائي».
من جانبهن، أكدت طالبات من جامعة الإمارات أن مشاركتهن في المعرض تفيد في التعرف إلى احتياجات سوق العمل، وتوسع من مداركهن وخبراتهن عبر الاحتكاك بالأجنحة العربية والأجنبية المتخصصة في مجال الدفاع.

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آيدكس ونافدكس
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من جانبها، أشارت شما المناعي من «شركة نمر» إلى أهمية معرض آيدكس، باعتباره من أهم المعارض في المنطقة، والذي شهد على مدار الأعوام الماضية تطوراً ملحوظاً في عدد المشاركين المحليين والدوليين، وكذلك نمواً متسارعاً في حجم الصفقات المعلنة، وعدد الوفود الدولية الرسمية المشاركة، مما يجعل منه أرضية خصبة لتوقيع الاتفاقيات وتبادل الخبرات المحلية والعالمية.
وقالت: إن دولة الإمارات حققت إنجازات غير مسبوقة في قطاع التصنيع الدفاعي، وفي تحقيق أهدافها التنموية ضمن شتى المجالات. كما أن دولة الإمارات تزخر بالكثير من فرص الشراكات والتعاون لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، وخبرات غنية، وقدرات تصنيع محلية رائدة على مستوى المنطقة.

معرض الدفاع الدولي
نافدكس
معرض الدفاع البحري
آيدكس
الإمارات
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